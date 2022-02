Na quinta-feira, 17 de fevereiro, é comemorado o Dia Mundial do Gato, data criada para exaltar a relação com esses animais, mas também para chamar a atenção aos cuidados com os felinos. São inúmeras as precauções que esse pet requer, entre elas, alimentação, a busca por um especialista, comportamento, vacinas e até prevenção contra pulgas.

Segundo dados da pesquisa Radar Pet da Comissão de Animais de Companhia (COMAC), o número de gatos nos lares brasileiros cresceu três vezes mais do que o de cães. Uma prova desse crescimento está no levantamento feito pelo programa Adote Petz, do Grupo Petz. Ao todo, cerca de 7.838 pets ganharam um novo lar. Pelo segundo ano consecutivo, o número de gatos adotados foi maior que o de cães: 62% contra 38%. A pesquisa ainda aponta que mais de 80% das adoções ocorrem na região sudeste, seguida por: 8% no sul; 6% no centro-oeste; 4% no nordeste; e 1% na região norte do país.

Especialista em felinos

Há uma máxima que diz que gatos não são cães menores. Por serem tão diferentes, merecem ser atendidos por um profissional que entenda desse serzinho a fundo. Há tantas particularidades em um gato, que nem sempre é possível aprender tudo na faculdade. Então, alguns médicos-veterinários se especializaram somente no atendimento de gatos.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, vai ser inaugurado o primeiro hospital privado dedicado exclusivamente aos gatos. Uma expansão dos atendimentos da clínica Chatterie, mediante a grande demanda e necessidade.

Nos grandes centros, já é possível encontrar clínicas e hospitais que recebem apenas pacientes felinos. Cães não chegam nem na porta. Eu mesmo levo os meus gatos em uma clínica especializada. Não posso negar, o atendimento é completamente diferente. E não é só uma opinião minha.

Fui atender uma família com três gatinhos. Quando perguntei sobre o check-up, eles me informaram que haviam feito em uma clínica de bairro. Então, pedi para passar o mais velho com um especialista em gatos.

A professora Cristiane Biasotto Feitosa conta que não conhecia essa especialidade. “Nunca imaginamos a importância de levarmos nossos gatos a especialistas em felinos. Achávamos que todo veterinário faria um atendimento diferenciado. Mas não é o que ocorre. As clínicas comuns além de não serem adaptadas a esses animais, muitas vezes contam com profissionais que são bons, mas não são especializados, o que faz toda diferença” relata.

Se você ainda está em dúvida sobre levar ou não seu gatinho em um especialista em felinos, aqui vai um recado da Cristiane “Quando escolhemos adotar um animal devemos firmar com ele um compromisso. Oferecer o melhor fará toda diferença na vida de seu gato. Conheça um especialista e veja a diferença!”.

Vacina em gatos

Se tem um grande mito dentro os tutores de gato é “meu gato não sai de casa, então não preciso vacinar”. Pois eu sou prova de que isso é a maior mentira do universo.

Estava eu, plena e bela, dormindo, quando de repente vejo algo voando no meu quarto. Em seguida, dois gatos entraram correndo. Ao acender a luz, identifiquei um morcego se debatendo no teto.

Eu corri para abrir as janelas e garantir que o morcego fosse embora. Mas bastou uma piscada do morcego e o Doritos (um dos meus gatos) conseguiu dar uma patada e jogar o parente do Batman no chão.

Quando percebi que os três gatos já estavam indo caçar sua presa, dei um enorme grito (sei que não pode, mas o desespero foi maior). Com o susto, o morcego recuperou as forças e voou pela janeira, para fora do meu apartamento. Detalhe, eu moro no 16º andar.

E se o morcego estivesse contaminado com raiva? E se meus gatos não tivessem vacinados? É, melhor não arriscar! Isso sem falar em alguns vírus que podemos carregar nos sapatos, barras de calça por onde andamos e levar para dentro de casa. Simbora vacinar os bichanos anualmente, para que eles não corram risco! Para isso, busque um médico-veterinário.

Antipulgas

Muitas pessoas acreditam que estes parasitas são ameaças apenas para os cães, é o que esclarece Bárbara Duarte, médica-veterinária e coordenadora técnica pet da MSD Saúde Animal.

“Pulgas são um grande problema também para os felinos porque, além da coceira e irritação, podem ocasionar muitas doenças como dermatites, verminoses, além da Bartonelose que, quando transmitida aos humanos, é conhecida como a famosa Doença da arranhadura do gato”, explica a veterinária.

Quando surge uma pulga no seu gato significa que cerca de 95% desses parasitas estão morando na sua casa (eca!). Por isso é importante que produtos que eliminem pulgas tenham início de ação de forma rápida, para que impeçam que esses parasitas adultos consigam colocar mais ovos, aumentando a infestação em grandes proporções.

Para acabar com esse problema é necessário que o tutor aposte na prevenção em dose dupla: limpeza do local em que o animal vive e a utilização de um produto contra as pulgas. “É importante ressaltar que a escolha desse produto faz toda a diferença. Por isso, nós profissionais sempre recomendamos aqueles que tenham rápida ação e longa duração, para que novos parasitas não se proliferem e para que os ciclos de vida de pulgas sejam interrompidos, eliminando não somente os parasitas adultos. Além disso, é preferível optar por produtos que podem auxiliar no tratamento de outras afecções como, por exemplo, a sarna otodécica e as verminoses intestinais”, ressalta Bárbara.

Comportamento felino

Os gatos foram domesticados há cerca de 10 mil anos. Pouquíssimo tempo, quando comparado aos 25 mil anos de domesticação dos cães. Por isso todos os felinos carregam o instintos semelhantes. Mesmo dentro da nossa casa. Podemos dizer que temos uma mini onça.

Sabe aquele sofá arranhado? Aquela cortina rasgada? Aquela torneira que virou bebedor? O topo da geladeira que virou cama? Tudo isso é gambiarra que os gatos fazem para suprir suas necessidades naturais.

A garantia do bem-estar de um gato é oferecer espaços e objetos que propiciem os comportamentos naturais de arranhadura, lambedura, alimentação, caça, eliminação, descanso e segurança.

Não reclame do comportamento indesejado do seu gato. Mas compreenda que o ambiente pode não estar tão interessante para ele. Isso sem falar nas alterações comportamentais em decorrência de problemas clínicos. Afinal, os gatos são mestres em camuflar dor. Mais um motivo para levar no médico-veterinário especialista em gatos.

Alimentação de gatos

E vamos a mais um ítem polêmico e cheio de mitos. A alimentação que mais se assemelha à caça (o animal predado) é a ração úmida (os sachês e patês). Além de ingerir mais água, os alimentos úmidos possuem um percentual maior de proteínas. Mas dê preferência por aqueles que são balanceados e completos.

Mas isso não quer dizer que eles irão aceitar qualquer sachê. Segundo a Médica Veterinária da Royal Canin, Priscila Rizelo, os gatos, possuem um paladar menos desenvolvido (com menos receptores hustativos) do que o de cães e humanos. Assim, eles são atraídos pelo aroma, sensação do alimento na boca, textura, forma e, por último, pelo sabor. “É preciso fazer testes com as diferentes texturas dos alimentos para ver qual é a que o animal mais se adapta”, explica a Médica-Veterinária.

E não venha com aquele mito de que sachê engorda ou possui muito sódio. É um dos maiores mitos da vida felina. Ao contrário do que se imagina, os alimentos úmidos têm menos calorias do que os alimentos secos, segundo Dra Priscila. O alto teor de umidade (>80%) “dilui” as calorias presentes no alimento, por isso são aliados na manutenção de peso.

Cuidar dos nossos gatos é muito mais do que deixar um pote com ração e uma caixinha de areia limpa. É preciso compreender a espécie, seus comportamentos naturais e buscar os profissionais mais gabaritados para atendê-los e entende-los.