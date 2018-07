A alimentação úmida (sachês), ainda vista como petisco, é uma refeição completa e balanceada, que oferece todos os nutrientes e balanço hídrico necessários aos animais de estimação e que pode ser oferecida todos os dias para o cão e o gato.

Dados do mercado petfood no Brasil (Kantar Worldpanel, 2016) mostram que, apesar do consumo de alimentos úmidos ter apresentado crescimento, de cada 5 lares que compram alimento seco, apenas 1 também compra sachê. Lares com cães compram alimentação úmida, na média, 4 vezes ao ano, adquirindo 4 sachês/viagem. Já lares com gatos, costumam comprar 7 vezes ao ano, adquirindo 5 sachês/viagem.

“Queremos chamar a atenção dos tutores de pets para os benefícios da alimentação úmida, mostrar que sachê é um produto acessível, uma refeição completa para os pets, com tudo o que eles precisam para crescerem saudáveis”, conta Daniel Calderoni, Diretor de Marketing da Mars Pet Nutrition Brasil.

Em países da Europa, como a França, a ração úmida, segmento de maior valor agregado, representa quase 100% do mercado, enquanto no Brasil ainda é incipiente, respondendo por 1,3%, número que chega a 60% nos Estados Unidos e 98% no Reino Unido.

No entanto, a categoria está se desenvolvendo num ritmo mais rápido. Segundo dados da Nielsen, as vendas de alimentos secos para cães cresceram 5% em 2016 na comparação com 2015, enquanto petiscos e alimentação úmida (sachês) aumentaram 10% e 11%, respectivamente. Já na alimentação para gatos, os produtos secos cresceram 10%, petiscos, 9%, e alimentação úmida (sachês), 17%.

Na intenção de aumentar a procura por alimento úmido, uma das grandes indústrias de alimentos para cães e gatos, lançou uma linha exclusiva de sachês, para todos os estágios e estilos de vida. Segundo o Gerente de Produto da marca, Ricardo Marinho, cães e gatos precisam de uma dieta completa e equilibrada para aproveitarem o máximo da vida. “Optimum tem uma combinação única de vitaminas e minerais, junto com proteína de alta qualidade, que oferece uma nutrição completa e sob medida para atender às necessidades diárias dos pets”. Todos as sete variedades da linha são produzidas com frangos selecionados, cozidos à vapor. Hoje, este tipo de proteína é considerado com uma das melhores digestibilidades disponíveis, sem qualquer adição de corante, aromatizante ou conservante.

São diversas as marcas de ração que também oferecem o alimento úmido em latas ou sachês. Mas nem todos têm o equivalente nutricional que uma ração seca. Por isso a Dra. Manuela Fischer, Médica-Veterinária e Especialista em Nutrição, alerta: “Deve-se olhar no rótulo do alimento e procurar a frase ‘Alimento completo e balanceado’. Se estiver escrito ‘Alimento específico’, considera-se como um petisco com valor nutricional, porém não pode substituir o alimento principal, pois faltam alguns ou vários nutrientes.

A grande dificuldade dos tutores darem esse tipo de alimentação para seus pets ainda está no conceito errado de que a ração úmida é apenas petisco. Além disso, segundo Dra Manuela, o veterinário não incentiva, muitas vezes, por desconhecimento sobre esse tipo de alimento. Outra razão é o custo, que é bem mais elevado quando comparado ao alimento seco.

Muitos tutores estão em busca de uma alimentação natural para cães e gatos. Segundo a Dra Manuela, a alimentação úmida é o que mais se assemelha ao alimento ingerido na natureza por gatos selvagens e lobos, os ancestrais das nossas bolinhas de pelo.

Motivos para oferecer alimento úmido:

1) Ingestão maior de líquido

A ingestão total de líquidos diários é maior, o que favorece a saúde do trato urinário. Além disso, os alimentos úmidos contêm muito menos calorias, permitindo consumo maior de alimento e promovendo saciedade.

2) Aumenta a vontade de comer

Ao adicionar um pouco do sachê à ração seca, aumenta a palatabilidade. A mistura é interessante, pois estimula o consumo da porção em uma só vez. Por tanto, o alimento não fica no comedouro exposto o dia todo. Os animais demonstram mais satisfação em consumir uma alimentação balanceado, diminuindo a chance de oferta de petisco pelos tutores. Para gatos o ideal é oferecer a ração seca separada da úmida, pois eles não costumam gostar da textura misturada.

3) Diminui formação de cálculos uninários e emagrece

É o melhor alimento para animais com predisposição à formação de cálculos urinários, pois aumenta a ingestão de líquidos, aumenta o volume e a frequência de urina, reduzindo assim a chance do aparecimento das urolitíases. Para animais glutões, obesos ou com sobrepeso também é indicado o alimento úmido pois permite uma ingestão de alimento maior, já que as calorias estão diluídas em água.

4) Não contém tanto sódio quanto imaginava-se

O limite seguro de sódio para cães e gatos é bem alto e essa preocupação surgiu em função do que se fala do sódio para nós humanos. Mas de qualquer forma, alimentos úmidos não possuem sódio além do permitido. O limite superior considerado seguro de sódio, segundo o NRC e a FEDIAF é de 15.000 mg para cada 4.000 kcal.

Com a alimentação úmida, você pode fazer um delicioso bolo para seu peludo

Se você, como eu, virou fã do alimento úmido, há algumas ressalvas. É possível oferecer apenas alimento úmido para seu cão ou gato. Porém, é importante que a transição da ração seca para o sachê seja feita aos poucos, para não haver nenhum problema gastro-intestinal.

Oferecer um sachê por dia é mais do que cuidado com seu peludo, é a certeza que ele irá te amar por toda eternidade.