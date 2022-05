A Confederação Brasileira de Cinofilia – CBKC divulgou o ranking de raças de cães mais procuradas no país em 2021 e de acordo com os números, a raça Spitz Alemão Anão, conhecida popularmente como Lulu da Pomerânia, foi a mais buscada pelos brasileiros.

O animal, que tem se destacado entre os criadores nas redes sociais, teve mais de 27 mil registros de Pedigree na CBKC, que faz o levantamento a partir dos números de todos os Kennel Clubs filiados no Brasil. Se somados à categoria dos Spitz Alemão Pequeno, a raça chega a quase 33 mil registros de pedigree. A diferença entre os dois animais está no tamanho: o Anão tem estatura média de 21 centímetros, já pequeno é levemente maior, com 27 centímetros de média.

O ranking de cães mais procurados no país segue com o Buldogue Frânces, Shih Tzu, Rottweiler, Golden Retriever, Spitz Alemão Pequeno, Border Collie, Yorkshire Terrier e Pastor Belga Malinois.

“Algumas raças são perenes em nossa lista, sempre vemos muitos registros de Shih Tzu e Golden Retriever, por exemplo. São cães dóceis, de fácil adaptação e que se dão muito bem com crianças. Boas opções para quem ainda tem ressalvas sobre ter um animal em casa”, comenta Fábio Amorim, Presidente da Confederação Brasileira de Cinofilia – CBKC.

Outro perfil interessante no Brasil é o gosto por cães de maior porte e perfil de trabalho como o Rottweiler e o Pastor Belga Malinois que “são cães fortes, inteligentes e que tem no Brasil um grupo forte de criadores que atuam no fortalecimento da raça e suas funções”, finaliza.

Recentemente, a lista do American Kennel Club, nos Estados Unidos, surpreendeu o mercado porque registrou um alto número de cães da raça Poodle em quinto lugar no seu Top 10. No Brasil, a raça que já foi muito quista no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, não figurou entre as mais procuradas em 2021.

Confira o Top 10 do Brasil completo:

Spitz Alemão Buldogue Franc ês Shih Tzu Rottweiler Golden Retriever Spitz Alemão Pequeno Laranja/Outras cores Border Collie Yorkshire Terrier Pastor Belga Malinois Chihuahua Pelo Longo

A Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC) é a entidade mater da cinofilia nacional. Foi criada como sucessora dos convênios nacionais e internacionais do Brasil Kennel Clube, e tem sede no Rio de Janeiro. É a única instituição brasileira federada à Fédération Cynologique Internationale (FCI), maior comunidade canina do Globo.

Entre as suas principais atribuições, estão as de dirigir a cinofilia nacional, através das federações e entidades assemelhadas; instalar e manter o serviço de registro genealógico de cães de raça pura, fornecendo os respectivos certificados; manter relações com as entidades cinófilas internacionais; estimular e orientar a cinofilia nacional, por meio de convênios e intercâmbios; entre outros.

Vale lembrar que não existe raça perfeita, muito menos uma que não precise de cuidados e dedicação.

Independentemente da escolha, conheça a raça, estude antes de adquirir. Visite o criador, conheça os pais e os filhotes. Nada de escolher pelo preço. Pode ser uma grande furada.