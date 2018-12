Todo final de ano é a mesma história: o que fazer com o cachorro que morre e medo de fogos? Desta vez, eu me incluo na lista dos tutores preocupados com esse assunto. Mas veja o que eu fiz e farei para resolver esse problema.

Em maio deste ano, resgatei uma cachorrinha chihuahua de pelo longo. Além de questões de saúde, a pequena Aurora veio recheada de medos. Todos os que você pode imaginar! Desde pessoas, cães, vassoura, chuva e, obviamente, fogos.

Com campeonatos de futebol e eleições deste ano, tive infinitas oportunidades para trabalhar o medo exagerado dos estampidos causados pelos rojões. Algumas das soluções, você pode fazer aí na sua casa.

Aromaterapia

Uma das essências mais relaxantes para cães e gatos é a lavanda. Com seu princípio de linalol, assemelha muito ao efeito do rivotril. Mas de uma forma super natural. Você pode comprar a essência na farmácia e diluir em álcool de cereal. O mais importante é jamais passar a essência no cachorro. Somente na caminha e locais que ele for ficar. Veja como fazer neste vídeo

Musica relaxante em alto volume

Há pouco tempo, descobri as playlists com músicas específicas para cães, chamada Relax my dog (tem no youtube e no spotfy). Lá, há músicas específicas para crises de ansiedade e momentos estressantes. Se colocada com volume mais elevado, pode ajudar a criar um clima mais relaxante para o cão. Também há a mesma para gatos, chamada relax my cat.

Comida favorita

Uma das formas de ajudar o cão a relaxar em momentos estressantes, é mudando o foco para algo que ele goste muito. No caso da Aurora, é comida. Por isso, eu sempre deixo um comedouro lento ou um brinquedo recheado com a comida favorita dela. Assim, ela começou a relacionar os estampidos com algo positivo e já melhorou muito o medo.

Local mais tranquilo e preparado

É muito importante que o cachorro se sinta seguro e protegido em momentos de medo e estresse. Por isso, prepare uma casinha (pode ser com caixa de papelão mesmo) ou um esconderijo para ele poder se abrigar. Coloque cobertores nas janelas e portas para abafar o som de fora. Tire do ambiente objetos perigosos e cubra quinas de móveis. Ah, evite coisas de vidro. É comum o cão tentar fugir por portas e janelas de vidro.

Amarração de tellington touch ou colete contra medo

Existe uma técnica chamada tellington touch. Ela se baseia em pontos específicos do corpo do animal. Se treinada com antecedência, pode ajudar muito a relaxar o animal. Nada de inventar de amarrar o cachorro somente na hora. Ele pode associar o pano a coisas negativas e piorar o medo. Se preferir, também tem os coletes contra medo. Eles ajudam o animal a se sentir abraçado e protegido. Mas não vale para os cães que odeiam roupinhas.

Veja como fazer a amarração aqui

Companhia

Normalmente, na hora da virada do ano, saímos, vamos comemorar em algum lugar e deixamos o peludo sozinho no quarto. A sua ausência pode aumentar e muito o medo dele. Os cães são animais sociais e se sentem mais protegidos em grupo. Por isso, fique com o peludo. Ajude-o a se acalmar.

Use sua respiração para acalmar o animal

Uma das formas de induzir o animal ao relaxamento e tranquilidade é com a sua respiração. Quando respiramos profundamente, nosso coração bate mais devagar. Isso ajuda o cachorro a regular com o nosso estado e se acalmar. Se ele permitir, coloque-o próximo ao seu peito para ele sentir as batidas do seu coração. Mas se ele não quiser, não force.

Nada de sedar o animal

Sabendo do desespero dos nossos pequenos, nos angustiamos. Queremos resolver aquela sensação a qualquer custo. Muitas pessoas acabam apelando para os remédios sedativos. Porém, não é recomendado fazer isso. Você não ensina o animal a lidar com a situação. Numa próxima, ele só vai piorar. Além disso, há casos em que o sedativo não faz efeito. Ou pior, faz o efeito reverso e excita ainda mais o animal. Mas o pior é dar essa medicação, o cão relaxar, mas acordar durante os fogos, com aquele barulho super alto. Ele vai ficar pior do que ele estava antes de tomar a medicação. Você já acordou no meio de um tiroteio? É mais ou menos essa a sensação do cão.

Não leve cães para praia ou rua

Para não deixar o peludo sozinho em casa, algumas pessoas optam por levar o animal para a praia, para a rua ou local que forem passar a virada. Nada disso é recomendável. O ideal é ficar em casa com o animal, em um local conhecido, com todos os recursos já mencionados. Levar para a rua ou praia, só irá aumentar o medo e a chance de fuga.

Identifique seu cachorro

Muito, muito, muito importante: coloque placa de identificação no seu cachorro!!! Não importa se você mora em apartamento ou se não há risco dele fugir. No desespero, ele irá arranjar um jeito. Qualquer distração é fatal e pode colocar em risco a vida do peludo. Por isso, a identificação pode ser a solução caso ele fuja ou se perca. Não são raros os casos de cães encontrados no dia 1º de janeiro.

Com essas pequenas mudanças no ambiente e na rotina, seu peludo poderá passar um réveillon melhor e aprender a lidar com situações de medo e ansiedade. Não é mágica, é treino.

