Só de ler o título eu tenho certeza que você já fez cara feia. Uns tem aflição de cortar as unhas dos pets, outros já se arrepiam ao pensar na possibilidade de levar um arranhão ou mordida. Mas tem aqueles que nem se atrevem a tentar, e levam logo o peludo no veterinário para cortar as unhas.

Não há problema algum de aproveitar que o cachorro vai tomar banho e cortar as unhas no pet shop. Mas e quando você não leva com frequência para tomar banho? Ou quando as unhas crescem rápido? E os gatos que quase não vão ao petshop? A médica veterinária, Glauci Banti, proprietária da Clínica Veterinária ProntVet, contou tudo sobre esse assunto e ensinou a forma correta de cortar as unhas de cães e gatos, em casa.

A melhor forma de gastar as unhas dos cães é no asfalto e superfícies ásperas, principalmente na hora de correr ou durante o passeio. Mas a Dra Glauci explica: “cada vez mais animais vivem em apartamentos ou casas com pisos lisos, sem atrito suficiente para gastarem as unhas dos peludos. Por isso, elas acabam crescendo muito e arranhando móveis e pessoas”. Além de poder machucar pessoas, a unha grande gera desconforto para o próprio animal. “Acidentalmente, as unhas podem ficar presas em pisos, tapetes, roupas e carpetes e o animal pode se machucar. Por esses motivos, é importante deixar as unhas sempre aparadas” lembra a médica veterinária.

Como saber se está na hora de aparar a unha de meu pet?

Em cães, o momento é quando as unhas começam a roçar no piso, fazendo até aquele barulhinho “tic tic tic” e visivelmente percebe-se que estão longas.

Em gatos, você pode apertar de leve as almofadinhas (coxins) da patinha, para que a unha fique mais a mostra e, então veja se estão muito grandes e afiadas, ou não.

Cortador de unhas ideal

Para realizar esse cuidado, você vai precisar de um cortador de unha específico, que pode ser do tipo alicate ou guilhotina, de diferentes tamanhos. Existem muitas marcas disponíveis no mercado e são vendidos em pet shops ou até mesmo pela internet, com preços acessíveis.

O cortador do tipo alicate atua como uma tesoura, no qual a unha é posicionada entre as lâminas. Já na guilhotina há um espaço onde se insere a unha e a lâmina se move verticalmente para cortá-la. Nada de usar cortador de unhas de humano ou qualquer tesoura. Isso pode machucar o animal e ainda não cortar a unha, como deveria.

Se estiver em dúvida em qual modelo ou tamanho escolher, peça ajuda ao médico veterinário.

Treino para cortar unhas

O ideal é acostumar seu animal com o corte de unha desde filhote. Mesmo que ele não precise, você apenas simule o corte, para que ele se acostume com o procedimento. Assim, quando ele crescer, já estará acostumado a cortar as unhas e deixará você realizar o corte sem ficar agitado ou estressado.

O corte nas unhas pode ser feito a partir dos 2 meses de vida, semanalmente ou a cada 15 dias, até que o animal se adapte. Sempre ao final de cada treino, recompense-o com algo que ele gosta muito, como petiscos ou brincadeiras.

10 dicas para cortar unhas de cães e gatos

Contenha seu animal no seu colo, envolto em uma toalha, para que na hora em que seja feito o corte, ele não se movimente e acabe se machucando. Tome cuidado para não aparar muito perto da base da unha, uma vez que as unhas tanto de cães, quanto de gatos, possuem vasos sanguíneos e nervos em seu eixo central. Um corte nessa área, pode levar a dor e sangramento. Corte as unhas aos poucos, em intervalos curtos de tempo, ao invés de deixar para cortar quando a unha estiver muito grande. Para cortar a unha do seu pet, coloque o cortador em um ângulo de 45 graus, mais na extremidade da unha. Redobre a atenção na hora do corte se a unha do seu pet for escura. Em unhas claras é possível visualizar os vasos sanguíneos (área mais rosada), já em unhas escuras sua visualização é difícil. Por isso, cuidado para não atingir as veias e machucar seu pequeno. Se o último item de deixou com medo, corte somente a pontinha da unha e finalize o corte com uma lixa específica, para dar melhor acabamento. O momento de aparar as unhas deve ser divertido para seu pet, por isso, distraia seu peludo com petiscos e brinquedos. Aproveite para realizar o corte das unhas em um momento em que seu animal esteja tranquilo. Após o corte, brinque bastante com seu pet e faça carinho para deixá-lo bem contente, associando este momento a algo positivo. Se com essas dicas você não estiver seguro para aparar as unhas de seu animal, não tem problema. Peça ajuda ao médico veterinário. Ele irá te ensinar a melhor forma de se realizar esse procedimento em casa.

