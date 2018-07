Inverno: você pode ajudar os animais necessitados

Muitas são as campanhas de arrecadação de agasalho. A maioria para humanos. Uma grande loja do ramo pet resolveu inovar e criou a campanha do agasalho para animas de ONGs. Mas há diversas outras formas de levar conforto para os pequenos neste inverno. Alimento Com as baixas temperaturas, alguns animais buscam mais alimento para garantir

Por Luiza Cervenka de Assis