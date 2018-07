Vou começar este post com uma história. Meu filho tem dois anos, estava assistindo a um desenho na TV aberta e no mesmo intervalo comercial passou duas vezes seguidas a propaganda de uma cadeia de fast food com os personagens do filme do Snoop, que estava sendo lançado. No dia seguinte fomos ao cinema para assistir ao filme e assim que a sessão terminou ele disse que queria ir à rede vista na propaganda, citando o nome com todas as letras. Ele nunca foi à essa lanchonete nem a qualquer outra, e nem sabe o que é isso. É claro que continuou sem ir e sem saber o que é. Mas, na maioria das vezes, me parece que quando as crianças fazem este tipo de pedido, normalmente são atendidas para não “passarem vontade”. Não é a toa que os índices de obesidade infantil crescem a cada ano em nosso País.

Duas pesquisas recentes parecem ter muita relação. Segundo o Ministério da Saúde, uma em cada três crianças podem ser consideradas obesas no Brasil. Há uma década, o número de adultos obesos também tem aumentado ano a ano. Hoje, mais da metade dos brasileiros está obeso e outros 18% está acima do peso. Ao mesmo tempo, um estudo feito por uma escola de negócios da Espanha revelou que o Brasil está entre os quatro países que mais consomem fast food no mundo, só perdendo para os EUA, Japão e China. Não é coincidência que os Estados Unidos também sejam os primeiros em obesidade. De acordo com o estudo, em 2014, este mercado movimentou 53 bilhões de reais por aqui e ainda há uma previsão de crescimento de 30% até 2019.