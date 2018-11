A discussão a respeito do uso de agrotóxicos no País ganhou grande destaque no cenário nacional a partir de maio deste ano, após uma das comissões especiais da Câmara dos Deputados colocar em pauta e aprovar o PL nº 6299/02, conhecido como Pacote do Veneno. De autoria do Ministro da Agricultura Blairo Maggi, o projeto facilita o uso da substância no Brasil.

O Instituto de Defesa do Consumidor é uma das entidades que se posiciona contrariamente ao projeto e para ampliar o debate sobre o tema lançou o e-book gratuito 10 Mitos e Verdades sobre Agrotóxicos – Guia prático para uma alimentação mais consciente e saudável, que pode ser baixado no site da entidade. De acordo com o nutricionista do Idec, Rafael Arantes, “O pacote confunde a população a respeito dos prejuízos a saúde humana e ao meio ambiente causados pelo uso indiscriminado de agrotóxicos, além de colocar em risco a alimentação adequada e saudável de todos. Fizemos esse material para combater a desinformação, esclarecer termos e mostrar evidências para incentivar os leitores a terem uma alimentação saudável e consciente”.

A publicação mostra que algumas afirmações, já bem conhecidas, nem sempre são verdadeiras, os leitores poderão saber, por exemplo, se é possível ter grandes plantações sem utilizar os agrotóxicos, se os alimentos hidropônicos não têm veneno, se os transgênicos têm uma quantidade menor de produtos químicos, se os orgânicos são mais caros do que os produzidos com agrotóxicos, entre outros assuntos. Separei alguns trechos para exemplificar o conteúdo do material.

– Agrotóxico é a mesma coisa que pesticida e defensivo agrícola – Mito

Apesar de os três serem usados para matar pragas e pestes que afetam as plantações, eles não são iguais. A principal diferença é: dentre esses nomes, agrotóxico é o único termo previsto em lei, que abrange e representa um grupo de venenos, como pesticidas, fungicidas, herbicidas etc. Por que há confusão?

A indústria agrícola gosta de afirmar que os três termos são iguais, para esconder os seus perigos e confundir a população, já que a palavra agrotóxicos indica facilmente os riscos do uso dessas substâncias. Então, não se deixe enganar. Sempre que ouvir afirmações como essa, desconfie e procure fontes seguras para se informar.

-É só lavar bem os alimentos que os agrotóxicos são removidos – Mito

Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a lavagem dos alimentos não retira completamente os resíduos dos agrotóxicos, pois muitos deles penetram no alimento, impedindo assim que se remova completamente o veneno. Análises da própria agência, assim como um estudo do Greenpeace, revelam a presença de resíduos de agrotóxicos em aproximadamente 60% das amostras, e irregularidades em 30%. Por que há confusão?

Muitas pessoas pensam que os agrotóxicos só ficam nas cascas dos alimentos devido, principalmente, ao seu método de aplicação por meio da pulverização aérea. Contudo, existem diversos tipos de venenos que agem de forma sistêmica, e mesmo aqueles que entram somente em contato com a parte externa do vegetal podem ser absorvidos pelas plantas e alimentos por meio dos poros. Além disso, nem sempre é aplicado apenas um tipo de produto. Em amostras de pimentão, por exemplo, já foram encontrados 88 tipos diferentes de agrotóxicos.



Recentemente o Idec também lançou o livro Alimentos Orgânicos nas Escolas – Guia Para Gestores, cujo conteúdo apresenta experiências de sucesso em escolas de diferentes partes do Brasil que priorizam a aquisição de alimentos orgânicos e com base na agricultura familiar. Essa é a segunda publicação da Coleção Escolas Saudáveis, que visa proteger o ambiente escolar e estimular a adoção de hábitos igualmente saudáveis também fora desse ambiente. O Instituto atua no tema desde o início dos anos 2000. Devido a iminente ameaça de retrocessos com o Pacote do Veneno, a Ong de Defesa do Consumidor e outras organizações da sociedade civil lançaram no ano passado a plataforma #ChegaDeAgrotóxicos, a fim de barrar o PL, oferecendo como alternativa a aprovação da Pnara (Política Nacional de Redução de Agrotóxicos).

O ebook “10 Mitos e Verdades sobre Agrotóxicos” está disponível no link abaixo. https://idec.org.br/ferramenta/10-mitos-e-verdades-sobre-agrotoxicos