As altas temperaturas dos últimos dias, as poucas horas de sono, o excesso de álcool, a alimentação corrida e improvisada e o esforço físico prolongado provocam desidratação e estresse no organismo. Depois de alguns dias de festa o corpo já deve estar dando sinais de cansaço. Se você está entre os milhões de brasileiros que aproveitaram a folia nas ruas, salões e casas noturnas do País pode precisar de algumas dicas para recompor as forças e voltar à rotina.

Os sintomas relacionados à ressaca, como: cansaço, tremor, câimbras, falta de energia e dor de cabeça, entre tantos outros, podem ser causados por diversos fatores, a deficiência de magnésio é um deles. Este mineral sofre muito em época de carnaval, por exemplo, é demandado para ajudar no metabolismo do álcool e para ajudar na recuperação do organismo após períodos de estresse físico, mental ou emocional. Ao mesmo tempo é pouco consumido nesta época porque suas principais fontes são os alimentos naturais, as folhas verdes, as leguminosas, as oleaginosas e os cereais. Se não bastasse, ainda é muito eliminado pelo álcool nos dias em que a bebida é consumida e também por mais alguns dias que se seguem, assim como o zinco e as vitaminas do complexo B.

Conhecido como ‘mineral maestro’ o magnésio é importante porque todas os outros minerais e vitaminas funcionam melhor na presença dele, que atua em conjunto com o cálcio, por exemplo. As ações da vitamina D só são concretizadas quando ele está por perto. Este regente entra na composição de todos os neurotransmissores, por isso a sua deficiência crônica pode causar depressão, ansiedade, compulsividade e alteração de humor. Ele é necessário para a formação dos hormônios do estresse e é acionado, quando o organismo passa por qualquer tipo de desgaste. Também evita a retenção de líquido, consequentemente, sua carência pode aumentar o inchaço no organismo. Alguém que tenha uma quantidade pequena de magnésio está mais propenso a ter enxaqueca pois ele evita a excitação das células nervosas, responsáveis pelas dores. Está se sentido cansado ou sem energia? Pois ele também está ligado ao ATP, responsáveis por nos dar energia.

Portanto, nos próximos dias, aumente bastante o consumo dos alimentos ricos em magnésio para sentir todos os seus benefícios. As folhas verdes são as principais fontes desse mineral e caem muito bem no verão, se você não gosta de salada, pode tentar criar molhos com sabores que te agradem mais. As frutas também são uma ótima opção porque além de vitaminas e minerais elas têm bastante água, para ajudar na hidratação. Para não enjoar do feijão, você pode variar os tipos de leguminosas e as formas de prepará-las, a lentilha, a ervilha, o feijão branco e o grão de bico, que no calor podem entrar na salada, por exemplo. Cereais como arroz integral, quinua e amaranto são outras fontes importantes. E até as oleaginosas como castanhas, nozes, amêndoas e avelãs são nossas aliadas nesse momento.

Não é por acaso que o suco verde está sempre entre as dicas de como combater a ressaca. A couve que costuma ser o seu ingrediente mais utilizado, é rica em magnésio e costuma ser batida com frutas, ricas em outras vitaminas e minerais, também necessários para a recuperação do organismo. Esta verdura escura, de preferência a orgânica, tem ainda diversas substâncias benéficas, que são mais liberadas quando as folhas são batidas, daí que nasceu a ideia do suco. Tem ação anti-inflamatória, aumenta a capacidade do fígado de eliminar toxinas e ajuda na cicatrização da mucosa gastrointestinal, que fica muito abalada em dias de consumo excessivo de álcool, jejum prolongado e comidas gordurosas. Mas é bom lembrar que ele deve ser tomado sem açúcar, uma boa opção para quem quer adoçá-lo é utilizar água de coco no lugar da água, ou bater a água com frutas naturalmente doces, como a manga ou a maçã, por exemplo.