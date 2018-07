O post de hoje do Comida de Verdade traz uma dica de cultura. Na próxima quinta-feira, dia 01/06, será exibido no canal GNT, a partir das 23h30h, o documentário “Fonte da Juventude”, com produção da Pindorama e direção de Estevão Ciavatta. A iniciativa é dos Novos Urbanos, plataforma de diálogo para a inovação social, voltada para o tema ‘comportamento de consumo’. A produção será exibida simultaneamente na plataforma digital Video Camp (http://www.videocamp.com/pt/) que conecta filmes transformadores a espectadores ao redor do mundo. A obra tem o objetivo de conscientizar e ampliar a discussão sobre a forma como nós, brasileiros, temos nos alimentado.

O roteiro é conduzido por falas de entrevistados como José Graziano, diretor-geral da ONU para Agricultura e Alimentação; Gisela Solymos, psicóloga responsável pelo Centro de Recuperação e Educação Nutricional; Maria Eduarda, nutricionista do INCA; Alex Atala, chefe de cozinha e Bela Gil, culinarista e apresentadora de tv; entre outros. E traz exemplos de como a biodiversidade e o resgate da nossa identidade cultural alimentar são o melhor caminho para a longevidade. “Sem restringir dietas, ou mesmo dar receitas, a produção apresenta a biodiversidade como a chave para conhecermos os segredos da Fonte da Juventude”, diz Ciavatta.

De acordo com a World Health Organization (WHO), o Brasil passa por uma transição. Se por um lado assistimos à redução contínua dos casos de desnutrição, por outro, são observadas prevalências crescentes de excesso de peso, que contribui com o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, associadas às causas de morte mais comuns atualmente, como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, diabetes e até alguns tipos de câncer. “Nesse cenário, o documentário vem como uma importante peça de comunicação e faz um convite para um diálogo sobre o ambiente alimentar, expande o olhar para entendermos a obesidade como uma externalidade de um encadeamento de relações. O problema é complexo, estamos descobrindo que a obesidade mata tanto quanto a fome”, explica Denise Chaer, diretora do Novos Urbanos. A plataforma reuniu mais de 40 instituições na construção de um mapa do nosso ambiente alimentar. Esse mapa serviu como base para o desenvolvimento do roteiro do filme, que promove diálogos entre empresas, sociedade civil, academia e governo “É um filme propositivo, que complexifica os desafios do ambiente alimentar do Brasil e traz soluções encontradas por brasileiros de diferentes classes sociais”, finaliza Estevão.

Um dos pontos discutidos em “Fonte da Juventude” é o fato de que frutas, verduras e legumes sumiram do prato dos brasileiros. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, chegamos a primeira geração de crianças com uma expectativa de vida menor do que a dos pais. E para fomentar o diálogo nas escolas, o Novos Urbanos convidou a Universidade de São Paulo e o Centro de Recuperação e Educação Nutricional (CREN) para criarem roteiros de aulas dirigidos aos alunos dos Ensinos Fundamental I e II, que estarão disponíveis gratuitamente no VideoCamp a partir do lançamento do documentário. “Queremos criar uma mobilização a fim de estimular o consumo de frutas, legumes e verduras especialmente entre as crianças. A campanha Fonte da Juventude foi inspirada no Plano Nacional de Segurança Alimentar que aponta o aumento do consumo de frutas, legumes e verduras como uma das principais ações para combater a obesidade”, explica a diretora do Novos Urbanos, Denise Chaer.

