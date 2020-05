É fato que algumas doenças preexistentes podem agravar o quadro da Covid-19, a asma é uma delas. O que pouco se sabe é que há maneiras de evitar as crises asmáticas e, indiretamente, se proteger contra este possível agravamento. Mais uma vez, o segredo está na prevenção, em focar os esforços na causa do transtorno e fazer o possível para modificá-la. O consumo frequente do leite de vaca e de seus derivados está comprovadamente relacionado com o aumento do processo inflamatório nos brônquios e com o aumento da formação de muco. Os efeitos nocivos desse alimento sobre a saúde geral do organismo já foram abordados em outros posts deste blog, mas vou retomar as informações mais importantes.

De acordo com a nutricionista, Denise Madi Carreiro, autora do livro Alergia, Hipersensibilidade e Intolerância Alimentar: “O alimento produzido pela vaca é feito para os animais da sua própria espécie, que possuem todas as condições necessárias para o seu aproveitamento. Os seres humanos não têm a quantidade de enzimas suficiente para ‘quebrar’ todas as proteínas presentes nos laticínios, que possibilitaria a sua correta absorção e utilização. O acúmulo dessas proteínas mal digeridas pode gerar processos inflamatórios que irão resultar em diversos sintomas adversos no organismo. Assim como toda proteína mal digerida, as do leite de vaca servem de alimento para fungos e más bactérias, que alteram a microbiota intestinal; prejudicando a permeabilidade do órgão; favorecendo a absorção de substâncias indesejadas e a má absorção de vitaminas e minerais e desestabilizando o sistema imunológico como um todo”, explica.

É difícil associar este consumo às suas consequências pois elas não aparecem logo após a ingestão do alimento e porque atingem órgãos muito diferentes, que variam de pessoa para pessoa, de acordo com as predisposições genéticas. Quando a inflamação se instala no sistema respiratório pode causar rinite, bronquite, sinusite ou asma. Também pode afetar o sistema nervoso central, gerando ansiedade, irritabilidade e depressão ou a pele, causando dermatite, entre muitos outros exemplos. Quase sempre os sintomas são tratados separadamente por profissionais das áreas específicas. Dessa forma, podem ser amenizados, mas, como a causa continua agindo no organismo, pode voltar a aparecer ou pode se manifestar em outro órgão.

A intensidade das reações é definida, entre outros fatores, pelo estado do intestino e, consequentemente, do sistema imunológico. Uma pessoa cuja alimentação se baseia em cereais, leguminosas, frutas, verduras e legumes e que praticamente não consome ultraprocessados, certamente estará mais fortalecida para lidar com os efeitos nocivos do leite de vaca ou de qualquer outro agressor. Segundo a nutricionista: “É importante fazer algumas mudanças na rotina alimentar para fortalecer o organismo e aumentar a sua capacidade para tolerar ou combater agressores, como o novo coronavírus. “Quando retiramos totalmente o leite de vaca dos pacientes por um mês, já é possível notar muitas melhorias no organismo, como a diminuição, parcial ou total, dos casos de crises respiratórias, principalmente se ele adotar um estilo alimentar baseado no consumo regular e adequado de frutas, legumes e verduras. Depois do primeiro mês, o ideal é que o alimento volte a ser consumido com uma frequência menor, por exemplo, uma vez a cada três ou quatro dias. Normalmente a pessoa passa a identificar os seus efeitos logo após o consumo e escolhe diminuir bastante o contato com ele e com os seus derivados”, conclui Denise Madi Carreiro.

Quem estiver disposto a fazer o teste pode substituí-lo por leites vegetais, feitos de arroz, aveia, inhame, castanhas, coco ou amêndoas, entre outros, que já estão disponíveis em muitos supermercados do País ou que podem ser feitos em casa. Também há versões de iogurte, queijos e chocolates feitos com leite vegetal. Os produtos ‘sem lactose’ não são uma opção para substituir os originais. Eles poderão amenizar apenas os sintomas relacionados à intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, que normalmente causa desconfortos intestinais, mas mantém as proteínas na sua composição. Essas mesmas pessoas também costumam ter problemas para digerir as proteínas do leite e, nesse caso, estes produtos sem lactose não trarão nenhum benefício.