Pra começar este post vou retomar uma informação que dei na semana passada. A palavra ‘ kefir‘ aparece em quarto lugar na lista dos termos mais procurados pelos internautas interessados em alimentos saudáveis. Em primeiro lugar aparece o ‘ vegano‘ , em segundo está o ‘ glúten‘ e em terceiro a ‘lactose‘ . Percebi que ainda não havia publicado nada sobre o kefir e notando esse interesse, resolvi transformá-lo na minha pauta de hoje.

A bebida funciona como um probiótico, portanto serve para alimentar o intestino com bactérias boas, que irão colaborar com a flora local, para melhorar o seu funcionamento. É fermentada em casa, feita com grãos e leite de vaca ou de coco ou com grãos, água e açúcar. A fermentação desses grãos forma um composto bastante rico com fungos e bactérias do bem, várias espécies de lactobacilos, vitaminas e minerais como: ácido fólico, vitaminas B5, B6, B3, B12, vitamina K, biotina, cálcio, fósforo e magnésio, entre outras substâncias. Por conta disso, também tem outras funções como ativar o sistema imunológico e até ajudar a regularizar o sistema nervoso, para amenizar quadros de depressão e ansiedade.

Os grãos costumam ser doados por pessoas conhecidas e, hoje em dia, até pela internet. Mas é importante ficar atento à sua procedência e também à forma como irá manuseá-lo, para que não haja qualquer tipo de contaminação por outras bactérias. Assim como o fermento feito em casa, você só precisa da primeira leva de grãos, pois eles irão se reproduzir e aumentar de volume ininterruptamente e logo você também estará doando o seu excedente. Quem acompanha o meu blog sabe que eu não consumo leite de vaca há mais de uma década por conta dos processos inflamatórios que ele provoca no organismo de cada um de nós, com efeitos de maior ou menor intensidade. Portanto sugiro que você faça a sua preparação à base de água, se você optar por ela, também precisará utilizar algum tipo de açúcar, o mais usado é o mascavo, porém, ele tem muitos fungos que nos fazem mal, é melhor escolher o demerara orgânico. Mas atenção, na hora de pegar os seus grãos, procure alguns que tenham sido fermentados com água.

Como fazer o seu kefir?

Vou ensinar aqui a versão com água para quem irá fazer o seu primeiro kefir.

Pra começar, você irá precisar de um pote de vidro, com um litro de capacidade. Utilize preferencialmente água mineral. Para 250 ml de água morna, coloque um quarto de xícara de açúcar demerara e dissolva bem, complete o vidro com mais 750 ml de água mineral em temperatura ambiente. Quando a mistura estiver fria, coloque de 3 a 4 colheres de sopa de grãos de kefir. Cubra o pote com um material vazado, como uma gaze, um papel toalha ou um pedaço de tecido voal e deixe a mistura fermentar por no mínimo 24 horas e no máximo 72, em um local onde não bata luz, como o interior de um armário. O sabor irá variar de acordo com o tempo de fermentação, quanto mais longa, menos doce ficará. Ao final do processo, coe os grãos e guarde o líquido em um recipiente com tampa, é ele que você irá consumir. Os grãos podem voltar para um recipiente de vidro com água e açúcar para reiniciar o processo.

A água de kefir poderá ser consumida no lugar da água mineral.