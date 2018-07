De acordo com a OMS, metade dos cânceres podem ser prevenidos evitando fatores de risco, como uma alimentação ruim

De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, em 2030 devem surgir cerca de 22 milhões de novos casos de câncer no mundo, com 13 milhões de mortes. Diferentemente do que se pensa, o fator genético representa apenas uma pequena parcela das causas das doenças, a maior parte da responsabilidade fica com os

Por Juliana Carreiro