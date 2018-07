Na próxima sexta-feira, 11, acontece em Brasília a terceira edição do SENAI Brasil Fashion, projeto que tem o objetivo de incentivar a educação profissional no país, com talentos orientados por quatro mentores de peso da moda nacional – Alexandre Herchcovitch, Lino Villaventura, Ronaldo Fraga e Lenny Niemeyer.

Nesta edição, os doze alunos selecionados desfilarão três looks com o tema “Transformação”. Além dos coaches citados acima, eles tiveram a orientação de outros profissionais do mercado, tais como, o stylist Daniel Ueda, o DJ Max Blum, o estilista Wilson Ranieri e do jornalista Jackson Araujo.

Entre as tops que vão participar do evento, Carol Trentini, Lea T., Ana Beatriz Barros, Emanuela de Paula e essa que vos escreve.

Foto: reprodução