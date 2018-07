A temporada de lançamentos de Verão 17 internacional começou na semana passada, em NY, e confirmou o athleisure, que você viu aqui, como grande tendência da moda, com o desfile de Alexander Wang, que lançou a sua linha com a Adidas e trouxe Madonna para catapultar a moda.

Como uma das convidadas de honra do desfile, a cantora pop chegou com os novos joggings Adidas desenvolvidos por Wang -que foram apresentados no final da apresentação e brinca inclusive com o símbolo tradicional da marca esportiva-, usado com salto e espartilhos, provando que a roupa do esporte ganha agora (nada novo, por sinal, mas deliciosamente legal) outras funções, servindo de roupa para o cotidiano em época de crise e em tempo onde todo mundo faz algum tipo de exercício para manter corpo e mente saudáveis.

Se a tendência ainda parecia um pouco tímida, dessa vez, com a ajuda do maior nome de lançamentos de novidades na moda, o athleisure saí da tendência usada por iniciados e invade a moda das ruas, fazendo o curso inverso: vem das ruas, vai para a passarela e ganha as ruas. Corre que dá tempo para usar!

Fotos: reprodução