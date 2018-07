Com a nova temporada de moda que acaba hoje em Paris um novo/velho foco ganha forma: ombros novamente pautam o Verão 17 de algumas das mais importantes marcas do globo fashion.

Eles aparecem contornando o corpo no ultrafeminino desfile de Stella McCartney, que fez partes de cima e de baixo oversized, tema recorrente da estação, juntamente com a década de 80’s. Mas foi mesmo a Balenciaga de Dmena Gvasalia que elevou os ombros às últimas consequências, com poderosos blazeres e casacos que chegam a ser pontiagudos, mostrando o poder da mulher por meio dessa parte do corpo. Outro exemplo de ombros como foco, o desfile de Giambattista Vali usa o artifício de maneira sexy, de fora, com todo o resto do corpo coberto por vestidinhos doces com pequenas estampas.

Pontiguados, desnudos, arredondados, os ombros voltam a ser a zona de fetiche das grandes marcas e estilistas, porque no Verão 17 se esconde a parte de baixo e se mostra as partes super trabalhadas de cima de mulheres que não perdem um só dia de malhação ao redor do mundo.

