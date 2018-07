Que tal unir cultura, moda, gastronomia, música, fotografia, cinema, tudo como se fosse em sua casa, local que recebe amigos para compartilhar tudo isso, com uma marca de moda e comportamento por trás? Esses são os fundamentos da Casa Levi’s, projeto cultural feito pela empresa de jeanswear para comemorar os 143º anos de seu jeans mais famoso, o modelo 501.

Localizada no bairro de Santa Cecília, em São Paulo, a casa, que possui vários cômodos e recebe em cada um deles vários tipos de atividades -bares, lojinha, esmalteria, quintal para curtição, sala de cinema para filmes relacionados ao mundo jeans –Juventude Transviada e documentário sobre o 501 estão no cronograma de exibições-, entre outros destaques, ficará aberta até 10 de abril, funcionando de quinta a domingo, sempre com atrações especiais, bandas alternativas, festas famosas da cidade, exposições com fotógrafos especializados em moda, como Rogério Cavalcanti, e a cada dia um chef comanda a cozinha. Só gente boa e de diversos segmentos que agitam o espaço Levi’s.

Na casa tudo remete ao famoso jeans da marca americana, com fotos e peças espalhadas por todos ambientes. Na pequena loja que está instalada no espaço, além do 501, é possível adquirir as incríveis linhas Made & Crafted e Vintage Clothing. Para quem quer fugir dos famosos e conhecidos lugares de diversão em SP, a Casa Levi’s é uma importante novidade e saída para tardes e noites de outono.

Casa Levi’s

Rua Vitorino Carmilo, 449, Santa Cecília.

São Paulo.

www.blogdacarolribeiro.blogspot.com.br

Fotos: divulgação