O Verão 2017 teve que ser adiantado a partir da última segunda-feira, 17. Com um dos dias mais quentes do ano até agora, peças da estação passada e a vontade de usar roupas novas, da estação que nem chegou ainda bateram à porta, com a Primavera brasileira já antecipando que teremos dias de temperaturas elevadíssimas. E o que usar nas ruas do Brasil quando 35º for a média diária até quando as águas de março fechar o Verão?

As meninas estarão com ombros de fora, o já clássico shortinhos jeans, feitos das calças destruídas do Inverno 2016, tênis, dessa vez, não só os brancos, e sandálias rasteiras, com bolsas sempre pequenas, de alças longas ou curtas, em aceno para aquela hippie-chic modernette. O street wear é um imperativo. Em contraponto, mulheres um pouco mais adultas, tem na nova alfaiataria com novos shapes e construções a pedida certa. Apresenta contemporaneidade com tecidos clássicos, de referência masculina, e são uma válvula de escape às tradicionais camisas do cotidiano. Aliás, isso realmente é o novo: alfaiataria desconstruída. Aposte!

Pele à mostra, que é a cara da brasileira, mas apresentando novas partes, de diferentes maneiras, identificam a nova moda para o Brasil que vai ferver nos próximos meses.

Fotos: Campanha de Verão 17 Loft747 e clique de streetstyle

Fotos: Fernando Tomaz e reprodução