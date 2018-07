Quem Faz

CAROL RIBEIRO é top model internacional com mais de dez anos na profissão de modelo. Trabalhou com os maiores nomes da moda, como Chanel, Kenzo, Revlon e Victoria's Secret. Fotografou para as revistas mais importantes do mundo e foi clicada pelos melhores fotógrafos do métier. Se tornou Gucci girl, na era Tom Ford, quando ganhou o título de supermodel. Depois disso, Carol se tornou apresentadora, trabalhando na MTV, mas nunca deixou a moda de lado. Hoje, caminha para mais uma experiência televisiva.