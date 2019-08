Para encerrar a Série Especial sobre trabalho infantil, trago uma reflexão a respeito da exploração sexual (conhecida por muitas pessoas pelo termo prostituição infantil). De acordo com a Lista TIP, da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a exploração sexual é considerada uma das piores formas de trabalho infantil.

Para Luciana Temer, Diretora Presidente do Instituto Liberta, a exploração sexual ainda é um tema nebuloso e escondido. “Somos o segundo país do mundo com maiores índices de exploração sexual de crianças e adolescentes. O primeiro é a Tailândia. Mas muitas pessoas não conseguem enxergar esse aspecto e não consideram a exploração sexual um tipo de trabalho infantil”, diz Luciana.

Segundo a Diretora Presidente, o crime ainda é muito invisibilizado e por isso também subnotificado. “Estimamos cerca de 500 mil meninas e meninos, com preponderância muito grande de meninas. O fato dos números mostrarem uma maior incidência nas regiões sul e sudeste escancaram o quanto os casos não são denunciados. Se os números já são aterradores, imagina se tivéssemos um retrato real do problema?”, questiona a especialista.

Tipos de violência sexual

Por falta de informação e questões culturais, ainda há uma confusão muito grande entre os termos abuso sexual, exploração sexual e turismo sexual. Abuso sexual é quando o ato é praticado por alguém da família ou de confiança da criança e do adolescente, se beneficiando do vínculo emocional para abusar sexualmente.

A exploração sexual é a prática comercial, quando uma criança e um adolescente recebem dinheiro ou alguma recompensa material para praticar atos sexuais.

Por estarem em fase singular de desenvolvimento físico e psicológico, não se encontram plenamente prontos para optar pela prostituição e por isso o ato é considerado uma exploração.

Nem sempre essas violações estão relacionadas ao turismo sexual, que atrai adultos de diversos lugares do mundo para locais onde há alta incidência de exploração. No entanto, segundo Luciana Temer, muitas vezes a exploração sexual é consequência do abuso.

“Os dados conversam muito. Na maioria das vezes as meninas que hoje estão na exploração sexual já foram abusadas mais cedo. Quando digo infância, digo tenra infância, pois há meninas de 9 anos se prostituindo.”

De acordo com números divulgados em maio deste ano pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, crianças e adolescentes são vítimas em mais de 76 mil denúncias recebidas pelo Disque 100, canal de denúncia de violação de direitos humanos. Das 76.216 denúncias envolvendo crianças e adolescentes, 17.093 foram referentes à violência sexual.

Trabalho infantil

Em maio de 2016, pela primeira vez, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) entendeu que a Justiça do Trabalho é competente para julgar tudo o que estiver ligado à exploração sexual de crianças e adolescentes. Em 2007, Eduardo Varandas, procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho da Paraíba (PB), moveu uma ação civil pública em caso de exploração sexual no âmbito do MPT.

Isso possibilitou pedidos de indenização pelos danos sofridos por meninos e meninas, justamente pela atividade ser considerada umas das piores formas de trabalho infantil. Portanto, além da punição criminal, a violação exige uma reparação para ressarcir a sociedade, com indenizações de danos morais coletivos e reversão das multas para projetos destinados à infância e juventude.