O mundo mudou e as crianças e os jovens também. Com isso é constante o debate na área da educação a respeito de formatos inovadores de ensinar e aprender em escolas. Como romper as barreiras institucionais e desenvolver boas práticas coerentes com a comunidade?

A Série ‘Sementes da Educação’ conta histórias de 13 escolas brasileiras que adotaram propostas pedagógicas inovadoras e transformadoras, exercendo um grande impacto positivo nos alunos e na sociedade. Os episódios estão disponíveis gratuitamente na plataforma Videocamp, desde segunda (14).

O diretor Hygor Amorim, com produção da OZ Produtora, circulou por seis estados brasileiros em busca dessas experiências. Uma delas é a Escola Janela, de Cavalcante (GO), na região da Chapada dos Veadeiros.

A instituição nasceu da iniciativa de um grupo de pais e amigos e tem como missão repensar o papel social da educação e contribuir para a formação de cidadãos mais íntegros e questionadores.

Os vídeos também contam com a reflexão de especialistas como Celso dos Santos Vasconcellos, doutor em Educação pela USP; Caio Dib, jornalista e fundador do site “Caindo no Brasil”, e Rosely Sayão, psicóloga especialista em temas sobre educação de crianças e adolescentes.