A organização humanitária Plan International Brasil lançou a websérie Saúde no Rolê, no dia 6 de maio. Com quatro episódios, o primeiro deles fala sobre gravidez precoce. Agora foi a vez de falar em alimentação saudável. Os temas seguintes são abuso de álcool e drogas e atividade física.

A apresentação do episódio ficou por conta de Thiago Moura, membro do programa Adolescente Saudável. “Falamos tanto em alimentos processados, sódio e açúcar. É muita informação, mas será que você sabe o que você come?”, pergunta o adolescente.

De acordo com Thiago, nos últimos 10 anos, a obesidade aumentou 110% entre adolescentes no Brasil. “Comer chocolate, cachorro-quente e beber refri é bom, mas será que realmente faz bem para a nossa saúde”, questiona mais uma vez.

Para responder, ele vai a uma feira livre no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. Na volta, recebe a chef Irina Cordeiro para ajudá-lo na cozinha. Durante a conversa, Irina explica que é importante para a saúde se alimentar de maneira saudável.

“Nós sabemos que suco de laranja tem vitamina C, certo? Imagina se a gente conhecesse todos os nutrientes? Íamos usar a comida como método de cura. Cozinhar para si é um ato de amor próprio. É muito doido abrir uma latinha, consumir e achar que está se alimentando”, diz a chef.