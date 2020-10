Assim como em muitos outros espaços, o racismo é reproduzido dentro das escolas e nem sempre os adultos estão preparados para abordar o tema com as crianças. Por isso é urgente reafirmarmos a importância de uma educação antirracista para crianças negras e brancas. O coletivo Nós, mulheres da periferia preparou um vídeo muito interessante a respeito do assunto, em conversa com a educadora Luana Tolentino, com o artista gráfico Antônio Junião e a pedagoga Carol Adesewa.

No vídeo, os convidados apresentam experiências de educação antirracista e também falam sobre a importância delas. “Infelizmente nós vivemos em uma sociedade extremamente racista. Este racismo é produzido e reproduzido dentro das escolas por meio de discursos e práticas pedagógicas de um currículo que não abarca a diversidade étnico-racial existente no nosso país. Com isso, as escolas tem sido espaços de violência, de exclusão e de abandono para meninos e meninas negras neste país”, disse Luana.

Vale lembrar que a Lei 10.639/03 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), incluindo no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “história e cultura afro-brasileira”, mas as diretrizes para a implementação deste conteúdo não são seguidas na prática.

Confira o vídeo: