Durante o ano de 2021, publicamos aqui no blog diversos posts sobre direitos de crianças e adolescentes. No mês de maio, escrevemos a série especial Racismo e Infância: impactos, desafios e perspectivas, em uma parceria de conteúdo com o CEERT (Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades), organização que há 30 anos produz conhecimento, desenvolve e executa projetos voltados para a promoção da igualdade de raça e de gênero.

O nome da série foi inspirado em um seminário internacional realizado pela organização em março deste ano. Foram três posts que abordaram os temas abaixo. Clique nos links para conferir as reflexões: