Quando falamos em garantia de direitos, muitas vezes as notícias e análises não são muito animadoras. Mas por outro lado há muita gente se dedicando a projetos bacanas por um mundo melhor. Conheça cinco iniciativas que noticiamos aqui no blog em 2019!

Democratização do cinema: Plataforma brasileira Videocamp promove exibições públicas em diversos paísesDe acordo com dados recentes publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 11% das cidades brasileiras possuem salas de cinema. Do total, a maioria está localizada em grandes centros urbanos. Foi exatamente essa reflexão que motivou o Instituto Alana a criar o projeto Videocamp – uma plataforma que viabiliza a realização de exibições públicas e gratuitas de filmes com potencial de impacto. Conversei com Josi Campos, coordenadora do programa, a respeito da temática. Segundo ela, quando falamos em democratização do cinema não falamos apenas da formação de público, mas do acesso à cultura. “Um povo sem cultura é um povo sem história. E o cinema é parte da nossa cultura”, diz.

Livro fala sobre moda sustentável para crianças Da autora Alessandra Ponce Rocha, com ilustrações de Camila Sampaio, o livro Alinhavos – O futuro do planeta está no seu guarda-roupa (Panda Books) fala sobre moda sustentável para crianças.Também estilista e consultora de moda, Alessandra mostra como o consumo de roupas deve ser equilibrado e responsável em nossas vidas. A obra traz informações curiosas, como que a produção de uma camiseta básica gasta 2.700 litros de água. Se for uma calça jeans, o número salta para 11 mil litros. Ainda segundo o livro, a produção da indústria da moda quadruplicou em 20 anos. Atualmente produz 80 bilhões de peças por ano. O Brasil é o quarto maior produtor de confecção do mundo.

Campanha #MeuAlunoMeEnsinou incentiva professores a compartilharem relatos sobre o que aprenderam em sala de aula Durante o mês de outubro, quando é celebrado o Dia dos Professores (15), a campanha #MeuAlunoMeEnsinou teve como mote “quando eu ensino, eu aprendo duas vezes mais”, visando reconhecer, valorizar a disseminar histórias de ensino e aprendizagem que os educadores brasileiros vivenciaram com os estudantes.