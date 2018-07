Um novo projeto de comunicação chegou para promover o debate a respeito da erradicação do trabalho infantil, aspecto muito importante na promoção dos direitos da criança e do adolescente. Rede Peteca – Chega de Trabalho Infantil é uma iniciativa da Associação Cidade Escola Aprendiz, do Ministério Público do Trabalho e da Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará (APDMCE), da qual tenho a honra de participar.

A plataforma vai disseminar informações relevantes sobre o tema com reportagens, campanhas, colunas e materiais de apoio, com o objetivo de articular atores estratégicos, influenciando políticas públicas e conscientizando a sociedade, na contribuição para o fim do trabalho infantil.

O nome do projeto – Peteca – simboliza o lúdico e o brincar, um dos direitos tirados da criança explorada pelo trabalho infantil. A criança que trabalha já teve todos seus direitos negados, como o acesso à educação e ao convívio familiar.

Tipos de trabalho infantil

Em minha primeira reportagem para o projeto, contei a história de um grupo de cerca de 20 meninos da mesma comunidade (Vila Nova Galvão, região do Jaçanã, Zona Norte da cidade), que se reúne aos sábados e domingos nos faróis próximos da Estação Armênia do metrô. Eles se vestem de palhaços e fazem malabarismo com tochas de fogo e cones, na tentativa de arrecadar dinheiro com os motoristas.

O resultado são palhacinhos que não sorriem, sempre de cabeça baixa. Palhacinhos que não têm acesso à arte, à brincadeira e nem à diversão… palhacinhos que já não frequentam a escola e estão expostos à violência da rua.

Leia a matéria completa e acompanhe a iniciativa! =)