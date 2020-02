O livro Discriminação Racial é sinônimo de Maus-Tratos: A importância do ECA para a proteção das crianças negras, realizado pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (Ceert), traz importantes reflexões a respeito da defesa dos direitos humanos, ao assumirmos a problemática da discriminação racial no Brasil. Organizado por Hédio Silva Jr e Daniel Teixeira, o livro apresenta um artigo da Professora Doutora Ellen de Lima Souza, a respeito da diferença entre bullying e racismo.

Em debates sobre educação antirracista, muito se fala sobre a urgência de admitirmos que racismo não pode ser tratado como bullying dentro das escolas. No texto Bullying não é sinônimo de racismo, a autora inicia a reflexão a respeito do entendimento colonial de que “diferença” e “desigualdade” são sinônimos, quando na verdade não são.

Segundo a autora, as relações sociais foram polarizadas, fortalecendo a concepção de superioridade e inferioridade. Em uma sociedade adultocêntrica, que muitas vezes condiciona as crianças a um tratamento desumanizado, o bullying é um problema que se origina dentro da instituição escolar. Ainda segundo a Doutora Ellen, o bullying é um comportamento agressivo e perigoso, quando alguém conscientemente, de forma intencional, agride e intimida causando dano ou desconforto a outra pessoa ou grupo.

Mas apesar de também ser uma violência, é diferente do racismo. Para conceitualizar a ideia, a autora citou a definição de Nilma Lino Gomes: O racismo é, por um lado, um comportamento, uma ação resultante da aversão, por vezes, do ódio, em relação a pessoas que possuem um pertencimento racial observável por meio de sinais, tais como: cor da pele, tipo de cabelo, etc.

Por outro lado, ainda segundo o texto, é um conjunto de ideias e imagens referentes aos grupos humanos que acreditam na existência de raças superiores e inferiores. O racismo também resulta da vontade de se impor uma verdade ou uma crença particular como única e verdadeira.

A partir disso, a professora listou a diferença entre bullying e racismo em tópicos – os quais me permiti compartilhar aqui abaixo. Uma reflexão de extrema importância para a promoção da educação antirracista e da cultura de paz.

Bullying

Ocorre exclusivamente nas relações interpessoais, sendo um fenômeno psicológico com desvio de comportamento.

Toda criança está sujeita a sofrer e/ou praticar

Origina-se no espaço escolar e pode ou não expandir, ou seja, tem um território pré-determinado

Não é crime, embora seja violência escolar

Racismo