O projeto Criança Livre de Trabalho Infantil criou uma página especial sobre as piores formas de trabalho infantil, trazendo uma reportagem a respeito do tema de forma geral e também o detalhamento de cinco tipos de exploração: trabalho infantil no campo, exploração sexual, comercialização de substâncias ilícitas, tráfico de pessoas e trabalho infantil doméstico.

Além de matérias, a página compartilha três reflexões em vídeos e podcasts a respeito das piores formas de trabalho infantil. As conversas foram realizadas no Instagram do Criança Livre, sendo elas: As piores formas de trabalho infantil, com Katerina Volcov, secretária-executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI); Exploração Sexual, com Luciana Temer, advogada, professora da PUC-SP e presidente do Instituto Liberta e Comercialização de substâncias ilícitas, com Ana Paula Galdeano, Gestora da Pesquisa do Projeto sobre Evasão Escolar e sua conexão com a realidade do trabalho infantil em São Paulo e pesquisadora do Cebrap.

Segundo o projeto, as piores formas de trabalho infantil são as atividades que mais oferecem riscos à saúde, ao desenvolvimento e à moral das crianças e dos adolescentes, determinadas na Lista TIP – Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil. Proposta pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), na Convenção 182, as piores formas incluem escravidão, venda e tráfico de crianças, exploração sexual, realização de atividades ilícitas, entre outras.

“Se for pensar realmente, toda forma de trabalho infantil é uma pior forma”, diz Katerina Volcov, secretária-executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), em entrevista ao Criança Livre de Trabalho Infantil.

Acompanhe o material especial neste link.