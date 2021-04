Atualizado na última segunda (29), o projeto Criança Livre de Trabalho Infantil aponta o racismo estrutural como uma das causas do trabalho infantil. O site da iniciativa aborda o tema em um eixo sobre a educação antirracista, refletindo sobre questões como o genocídio da juventude negra, exclusão escolar e iniciativas positivas de escolas.

Criado em 2016, o projeto então chamado “Rede Peteca – Chega de Trabalho Infantil”, visando a promoção dos direitos da criança e do adolescente a partir da erradicação do trabalho infantil, acolhe agora a reformulação e o novo nome, com apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI).

De acordo com a iniciativa realizada pela Cidade Escola Aprendiz desde a fundação, a atualização foi idealizada a partir dos debates promovidos junto ao MPT no Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, na perspectiva de análise da relação entre racismo e trabalho infantil e a compreensão da educação antirracista também como uma estratégia para o seu enfrentamento.