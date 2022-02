O programa Novotec Expresso oferece 40 mil vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional de jovens de até 24 anos. As inscrições estão abertas e vão até o dia 25 de fevereiro. Clique aqui para saber mais.

São 38 opções nas áreas de Gestão e Negócios; Tecnologia da Informação e Comunicação; Produção Cultural e Design, Automotivo, Saúde e Recursos Naturais – todas elas são ofertadas por instituições técnicas de referência, como ETECs e FATECs do Centro Paula Souza, SENAC, PROZ e Sequencial.

O programa é do Governo do Estado de São Paulo e as vagas estão disponíveis para os 124 municípios – sendo 23.500 no formato presencial e 16.500 no formato remoto síncrono. As aulas serão realizadas semanalmente de março a junho (por volta de 3 dias na semana), de manhã, tarde ou noite, totalizando 120 horas. Os estudantes ainda terão acesso a uma bolsa-auxílio de R$ 600 no total.