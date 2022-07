Estão abertas inscrições para cursos de qualificação profissional do programa Novotec Expresso, destinado a jovens de 14 a 24 anos com ensino fundamental completo, em todas as regiões do estado de São Paulo. São mais de 30 mil vagas para 37 opções de cursos, com duração de 120 horas, realizados no contraturno escolar, ao longo de quatro meses nos formatos presencial e online. As inscrições vão até dia 15 de agosto. Para saber mais informações, acesse aqui.

As aulas online são feitas ao vivo, por meio de plataformas digitais, e os encontros presenciais, na unidade de ensino escolhida durante a inscrição. Os estudantes matriculados no Ensino Médio da rede estadual terão direito a um auxílio de até R$ 600, divididos em quatro parcelas mensais, ao longo do curso.

Segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, responsável pela iniciativa, para receber a bolsa, os jovens elegíveis deverão ter 75% de frequência no curso e não podem ser beneficiários de seguro-desemprego. No caso dos estudantes de 14 e 15 anos, a renda familiar deverá ser de até três salários mínimos, e o pagamento da bolsa será feito para o responsável legal indicado nos dados escolares.

Os cursos são nas áreas de Gestão e Negócios; Tecnologia da Informação e Comunicação; Produção Cultural e Design e Meio Ambiente – todos eles ofertados por instituições técnicas de referência, como Centro Paula Souza, Instituto de Pesquisas Tecnológicos (IPT), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e Universidade de São Paulo (USP).