O CEERT, organização da sociedade civil voltada para a promoção da igualdade de raça e de gênero, abriu inscrições para a 8a edição do Prêmio Educar com Equidade Racial e de Gênero: experiências de gestão e práticas pedagógicas antirracistas em ambiente escolar.

De acordo com a organização, a iniciativa tem como objetivo identificar e valorizar práticas pedagógicas de professoras/es e gestoras/es da educação básica, com o propósito de construção da equidade racial e de gênero.

O Prêmio tem duas categorias: Professor e Escola. A categoria Professor é dividida em duas modalidades: práticas pedagógicas executadas – realizadas entre 2019 e 2021 e projetos de práticas pedagógicas ainda não executadas. Já a categoria Escola conta com a modalidade Gestão com Equidade e Antirracista (GEA).

Para se inscrever e saber mais informações, clique neste link.

Premiação

De acordo com o CEERT, na Categoria Professor, serão eleitas oito propostas. Cada uma levará o prêmio de 7 mil reais, além de um kit de livros na temática da equidade racial de gênero na educação básica e a participação em curso virtual de formação continuada na temática da equidade racial de gênero na educação básica.

“Na categoria Gestão de Escola, cada uma das oito propostas eleitas na etapa final do processo de seleção receberá equipamentos para a escola, elegíveis numa listagem fornecida pelo CEERT, dentro do valor de 10 mil reais, além de um kit de livros na temática da equidade racial de gênero na educação básica e a participação em curso virtual de formação continuada na temática da equidade racial de gênero na educação básica”, informa a organização.

Sobre o Prêmio Educar

Segundo informações divulgadas pelo CEERT, o Prêmio Educar surgiu em 2002, de forma pioneira, a partir de debates promovidos no Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), em 2000, em parceria com diversos atores do movimento negro e da área da educação.

De acordo com o geógrafo, educador e consultor do CEERT Billy Malach, o projeto surgiu antes mesmo da implementação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que alteram a LDB 9.394/96 para incluir a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura africana, afro-brasileira e indígena, nas escolas de todo o país.

“A criação do Prêmio é uma contribuição do CEERT para a luta antirracista no Brasil. A educação é um lugar de mobilidade social, mas também sempre foi um espaço de reprodução dos preconceitos. Modificar isso é uma responsabilidade do ativismo negro”, explica.