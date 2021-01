No final do mês de março de 2020, as escolas foram fechadas por conta da pandemia do coronavírus. Fato é que ninguém sabia ao certo quanto tempo duraria a quarentena. O que certamente não se esperava é que o fechamento das escolas levaria tanto tempo, em uma crise sanitária e humanitária que afetou toda a população brasileira.

Algumas escolas, principalmente as particulares, se adaptaram à nova realidade, com aulas online, mas sabemos que a metodologia é um desafio – ainda mais para escolas públicas, uma vez que nem todos alunos têm acesso à internet e ao celular ou computador. Já é esperado, inclusive, o aumento de índices de violência doméstica, trabalho infantil e evasão escolar.

Como lidar com essa nova realidade? Por um lado, muitas famílias dependem da escola, até mesmo pela merenda escolar. Por outro, os desafios na área da saúde são imensos. A partir de cinco pesquisas e estudos realizados entre março e junho de 2020, foi lançada a publicação “Retratos da educação no contexto da pandemia do coronavírus”, de Itaú Social, Fundação Lemann, Fundação Roberto Marinho, Instituto Península e Rede Conhecimento Social.

De acordo com a apresentação do documento, diversas instituições se mobilizaram para produzir informações sobre a situação educacional do país, considerando as soluções emergenciais a partir da perspectiva da rede de ensino dos docentes, dos estudantes e dos seus familiares. O objetivo é qualificar as reflexões que derivam de seus achados, trazendo a voz dos diferentes públicos envolvidos, em diferentes momentos do contexto.

“É fundamental, diante da complexidade do cenário, facilitar o uso dos resultados para orientar as ações de gestores educacionais, gestores escolares e docentes no planejamento das atividades presenciais ou híbridas, bem como apoiar a mobilização da comunidade escolar e de toda a sociedade na retomada das aulas presenciais”, diz o documento.

Para acessá-lo: