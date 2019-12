Não faz tanto tempo que a sociedade começou a falar mais abertamente sobre as dores e as delícias da maternidade real. É exatamente desse tema que fala a peça Mãe Fora da Caixa, protagonizado por Miá Mello, com estreia prevista para o dia 10 de janeiro de 2020, no Teatro das Artes.

Inspirado no best-seller homônimo de Thaís Vilarinho, o monólogo discute diversos dilemas da maternidade. Para a diretora Joana Lebreiro, a grande sacada da peça acontece durante os cinco minutos em que uma mulher – já mãe de uma menina de sete anos – aguarda ansiosa em seu banheiro pelo resultado de um novo teste de gravidez.

“São instantes em que cabe uma vida inteira, o mundo de pensamentos, as lembranças, os pensamentos contraditórios… É isso que acontece na cabeça e no coração de uma mãe e que tentamos trazer para a encenação”, disse Joana.

Para a atriz Miá Mello, uma das maiores dificuldades da mãe contemporânea é o acúmulo de tarefas, com uma sobrecarga mental provocada pela cobrança de ter que fazer um monte de coisas: ser boa mãe, ser boa profissional, ver as amigas, estar com o marido, ir ao mercado etc.

“Tem aquele bom e velho ditado que diz que para criar uma criança é preciso uma aldeia. E cada vez estamos mais isolados em uma ilha de nossas famílias modernas individuais. A peça tem essa força de mostrar que não estamos sozinhas de verdade. Eu começo dizendo que não é a minha história, mas que, sem dúvida, poderia ser. E pode ser a história de muita gente, existe um grande poder de identificação”, disse a atriz.

Serviço

Mãe Fora da Caixa – Estreia dia 10 de janeiro de 2020 no TEATRO DAS ARTES.

Duração: 80 minutos. Classificação: 12 anos. Ingressos: R$ 80 (inteira); R$40 (meia-entrada).

Temporada: De 10 de janeiro até 26 de abril de 2020. Às sextas e aos sábados, às 21h; aos domingos, às 18h. Sessões Bebê Bem-vindo, aos domingos, às 11h (de 15 em 15 dias).

TEATRO DAS ARTES – Shopping Eldorado – Av. Rebouças, 3970, Loja 409, Pinheiros, São Paulo, SP.

Bilheteria: De terça a domingo, das 13h15 às 20h. Vendas online pelo site Sympla. Capacidade: 769 lugares. Informações: (11) 3034-0075.