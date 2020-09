A organização social Agenda Pública desenvolveu uma metodologia para o redesenho do fluxo de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. A princípio, a metodologia foi implementada nas cidades de Itaituba e Barcarena, no Pará, por meio do projeto Fortalecimento do Sistema de Garantia Dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA). A iniciativa deve ser expandida para as cidades do litoral sul de São Paulo e Vale do Ribeira, no interior do estado, em parceria com o Unicef, ainda em 2020.

O redesenho foi realizado em parceria com as secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social dos respectivos municípios, sendo criado um sistema integrado para atendimento em que a denúncia é feita apenas uma vez, além de permitir a criação de um histórico de dados. Muitas vezes, as crianças vítimas de violência precisam reportar o que sofreram em diversos momentos a diferentes órgãos, gerando a revitimização, bastante prejudicial ao psicológico da vítima. A criação de um banco de dados também facilitou para que as informações fiquem concentradas em um único sistema, evitando que o histórico seja perdido.

A desarticulação da rede de proteção é comum em muitos municípios. Com poucos recursos financeiros e a ausência do diagnóstico do território e da definição do fluxo de trabalho da rede, muitas vezes as políticas públicas se tornam ineficientes.

Um exemplo fictício: o agente de saúde atende uma família, anota todos os dados e informações, mas não dialoga com a escola onde o filho está matriculado e nem com a assistência social do bairro. A criança pode estar fora da escola, por algum problema de saúde, mas a instituição não é comunicada. Como o sistema não é integrado, a coordenação não consegue acessar os dados anotados pela Unidade Básica de Saúde (UBS).

Outra hipótese: um adolescente está faltando na escola, pois está em situação de trabalho infantil, vendendo balas nos faróis. Mas como os serviços não se falam e o número de orientadores socioeducativos nas ruas é reduzido, muitas vezes a assistência demora para fazer a busca ativa desse adolescente que evadiu da escola.

