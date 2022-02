O Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT) colocou no ar o hotsite do ANANSI – Observatório da Equidade Racial na Educação Básica. Confira neste link. A iniciativa tem o objetivo de contribuir no monitoramento e controle social da equidade racial na educação no Brasil, a partir da produção, troca e compartilhamento de conteúdos, além da incidência em políticas públicas.

O projeto foi lançado em dezembro de 2021 e agora ganhou um site, fortalecendo também a mobilização de pesquisadores. De acordo com a organização, a produção de conhecimento objetiva subsidiar e qualificar o debate público para a agenda da equidade racial na educação e fortalecer o controle social do cumprimento da Lei 10.639/2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), obrigando o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira.

“Além de produzir e compartilhar conteúdos e referências teórico-metodológicas, o ANANSI reunirá parceiros no campo da sociedade civil organizada e entidades públicas, articulando redes de observação, informação e ação coletiva no campo da educação básica”, informa o CEERT. De fevereiro a maio, a organização também realiza uma série de lives quinzenas sobre o tema no Youtube.