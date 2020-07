Em meio à pandemia do coronavírus, o ambiente digital pode ser uma alternativa de acesso à informação, educação, trabalho e até socialização entre amigos e familiares. Mas como fica o desenvolvimento das crianças nesse contexto? Refletindo sobre tal situação, o Instituto Alana, com o apoio do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), da SaferNet e do portal Lunetas, realiza o evento “Ser Criança no Mundo Digital – série de conversas online”. Os diálogos terão intérprete de Libras e legenda em tempo real e serão transmitidos no link sercrianca.alana.org.br, mesmo link onde são feitas as inscrições.

Confira a programação das próximas conversas disponibilizadas pelo projeto:

O PAPEL DA EDUCAÇÃO

17 de julho, às 17h – “A participação das crianças no mundo digital”

Abordará os modos de ser, conviver e participar deste ambiente e a importância de estimular a cidadania digital. Com Inês Vitorino, Doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas; Ariane Cor, cofundadora do Minas Programam e mediação de Raquel Franzim, coordenadora da área de Educação do Instituto Alana.

24 de julho, às 17h – “Tecnologia como oportunidade de educação para todos”

O diálogo será sobre tecnologia na eliminação de barreiras sociais e os diversos caminhos de aprendizagem. Com Rita Bersch, mestre em design pela UFRGS, com pesquisa na área de Tecnologia Assistiva; Odara Delé, professora da rede estadual de ensino de São Paulo e criadora do projeto e aplicativo Alfabantu; e mediação de Raquel Franzim, coordenadora da área de Educação do Instituto Alana.

O PAPEL DO GOVERNO, DAS EMPRESAS E DAS PLATAFORMAS DE TECNOLOGIA

7 de agosto, às 17h – “Como garantir os direitos das crianças no mundo digital?”

Será abordado a responsabilidade do desenvolvimento produtos e serviços que assegurem uma experiência digital ética, segura e criativa para toda criança. Com Natália Neris, mestre em Direito e Desenvolvimento na Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas; Paulo Rená, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília; com mediação de Pedro Hartung, coordenador dos programas Prioridade Absoluta e Criança e Consumo, do Instituto Alana.

14 de agosto, às 17h – “Exploração comercial da criança no mundo digital”

O diálogo será sobre as garantias de proteção dos dados das crianças frente à exploração de todo tipo, inclusive comercial. Com Danilo Doneda, advogado e professor; Kelli Angelini, mestre em Direito Civil pela PUC-SP e gerente da Assessoria Jurídica do NIC.br; e mediação de Isabella Henriques, advogada e diretora executiva do Instituto Alana.