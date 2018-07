O Dia Internacional da Mulher, quarta (8), ganhou um presente do coletivo Nós, mulheres da periferia. Foi o lançamento do Nós, Carolinas, primeiro documentário do grupo, na Galeria Olido, no centro de São Paulo. Com sala lotada, sete mulheres – que conhecem e vivenciam o universo feminino nas comunidades e bairros da periferia – levaram às telas a vida de outras quatro mulheres, de 17 a 94 anos.

Na fala das entrevistadas, são abordados temas como racismo, preconceito, maternidade, amor e falta de acesso à educação. São diferentes trajetórias que se cruzam pela mesma realidade imposta às mulheres negras e pobres, moradoras das bordas da cidade.

O ponto em comum foi, inclusive, motivo de comoção para muita gente que estava na plateia. Ao fim da apresentação, durante o debate promovido pelo coletivo, algumas mulheres falaram sobre a importância de levar as histórias ao cinema, pois se trata de representatividade. Aquelas histórias diziam um pouco sobre a vida de toda mulher negra da periferia.

Ainda durante a conversa, a integrante do coletivo Jéssica Moreira dedicou à mãe, que sempre trabalhou como diarista, a possibilidade de ter estudado. A importância da ancestralidade, das mulheres que vieram e lutaram antes, também ficou explícita no discurso de muitas outras filhas emocionadas.

Visite o site do coletivo Nós, mulheres da periferia para conhecer um pouco mais sobre a iniciativa. O documentário tem 17 minutos de duração e fica em cartaz durante o mês de março. Uma experiência imperdível de (auto)conhecimento:

Circuito

11/3 – Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes – 15h

Rua Inácio Monteiro, 9600 – Cidade Tiradentes – São Paulo

16/3 – CIEJA Campo Limpo – 20h

Rua Cabo Estácio da Conceição, 176 – Parque Maria Helena – São Paulo

18/3 – Biblioteca Cora Coralina – 14h

Rua Otelo Augusto Ribeiro, 113 – Guaianases – 08461-000 São Paulo, SP

24/3 – Biblioteca José Anchieta – 20h

Rua Antônio Maia, 651 – Perus – 05204-110 São Paulo, SP