De acordo com a pesquisa Por Ser Menina no Brasil, realizada pela Plan International Brasil, as meninas ainda realizam o dobro de trabalhos domésticos em relação aos meninos (67,2% das meninas contra 31,9% dos meninos).

Para a organização, os números validam a tese de que as meninas são precocemente responsabilizadas pelo cuidado com o lar e com as pessoas. Assim, elas têm menos tempo para os estudos, lazer e atividades de desenvolvimento para a vida. A carga de trabalho doméstico piorou durante a pandemia: 54,6% das meninas disseram que as tarefas aumentaram.

Ainda segundo o estudo, é dentro de casa também que as meninas mais sofrem com a violência física (30,7%), violência sexual (24,7%) e violência psicológica (29,5%). Quase todas as participantes da pesquisa (94,2%) já presenciaram ao menos uma situação de violência com elas ou pessoas próximas.

“A maior parte das meninas busca a rede familiar para pedir ajuda (28,4%). Mas um dado preocupante é de que 25,9% das meninas não procuraram ajuda. Elas relatam que os pais e adultos responsáveis não acreditaram nelas, o que levou ao não encaminhamento dos casos”, informa a Plan International Brasil.

A pesquisa aponta que a escola também é vista como um local de violência. É onde as meninas mais sofrem assédio (32,4%) e violência de gênero (25,4%). É o segundo local com maior violência sexual (24%). Já a rua é um ambiente hostil: 57% das meninas sentem medo de andar na rua e 23,4% se sentem humilhadas.

O documento Por Ser Menina no Brasil ouviu 2.589 participantes de dez cidades nas cinco regiões do país para entender como as meninas vivem, o que esperam para o futuro, como se sentem como meninas, as diferenças entre gêneros e seus impactos. Confira mais dados levantados sobre diversos temas: