O Censo de Crianças e Adolescentes em situação de rua, realizado pela Prefeitura de São Paulo, identificou 3,7 mil crianças e adolescentes em situação de rua no município. Do total, 73,1% utilizam as ruas como forma de sobrevivência, ainda que por um breve período do dia.

O censo revela um aspecto importante a ser analisado, que é o reconhecimento da mendicância como uma forma de trabalho infantil, além da venda de produtos, malabares nos faróis, entre outras formas.

O Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) reconhece como tal atividades para sobrevivência, remuneradas ou não, realizadas por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida pela lei.

De acordo com a Lista TIP (Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil), da Organização Internacional do Trabalho, o trabalho infantil nas ruas expõe as crianças e os adolescentes a prováveis riscos ocupacionais, como exposição à violência, drogas, assédio sexual e tráfico de pessoas; à radiação solar, chuva e frio; acidentes de trânsito e atropelamento.

Além disso, há impactos psicológicos e educacionais, causando traumas para a vida toda. A criança e o adolescente em situação de e na rua estão desprotegidos e a aprendizagem é prejudicada, pela infrequência ou exclusão escolar, condenando-os à reprodução do ciclo da pobreza.

Recorte racial

O censo mostra ainda que 71,6% das crianças e adolescentes se consideram pretos ou pardos. O trabalho infantil na atualidade tem relação com o racismo estrutural presente em nossa sociedade. A escravização negra no Brasil durou mais de 350 anos e as crianças foram exploradas como mão de obra doméstica e rural, impactando a garantia de direitos dessa população até hoje. Soma-se a isso, a ausência de medidas eficazes de reparação e políticas públicas capazes de transformar essa realidade.

Não há solução simples para desafios tão complexos. Para enfrentar o racismo estrutural, a pobreza multidimensional e a situação de e na rua, é preciso políticas públicas intersetoriais, com a garantia da proteção social, políticas de inclusão produtiva para adultos e jovens, moradia, implementação da Lei do Aprendiz, desenvolvimento de estratégias de busca ativa escolar, além de bolsas que garantam a permanência das crianças e adolescentes em espaços de aprendizagem, seja na escola ou em atividades no contraturno escolar.