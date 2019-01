Você sabe o que são fake news? O livro Esquadrão Curioso: Caçadores de fake news (Panda Books), do jornalista Marcelo Duarte, é a primeira obra a responder a pergunta a crianças e adolescentes.

A história é sobre um garoto de 12 anos, que ficou impressionado com uma notícia que viu na internet: Cheirar o pum do parceiro prolonga a vida e evita doenças. Desconfiado, o pai do menino disse que poderia ser mais um caso de fake news.

Logo depois, um blog que desvenda mentiras virtuais revelou que a notícia era mesmo falsa. O pai e o filho em questão são o próprio autor Marcelo Duarte e seu caçula, Antonio.

Com o bombardeio de informações que todos sofremos na internet, falar sobre fake news se tornou muito importante entre adolescentes e jovens. Para não correr o risco de formar opiniões a partir de fatos irreais, é preciso estar atento.

Como a conectividade só aumenta, o tema entrou para ficar em sala de aula. Professores estão mostrando como podemos nos preparar para não cair em armadilhas. Uma das habilidades abordadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é a busca e a seleção de fontes confiáveis e análise de informações.

Assim é possível favorecer o desenvolvimento de uma atitude crítica em relação ao noticiário jornalístico. Detalhe: o livro inteiro é baseado em fake news efetivamente publicadas, é claro! As ilustrações são de Caco Bressane.