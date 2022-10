Na 19 de outubro, serão anunciados os premiados da 8a edição do Prêmio Educar com Equidade Racial e de Gênero: experiências de gestão e práticas pedagógicas antirracistas em ambiente escolar, iniciativa realizada pelo CEERT, organização com foco na equidade racial e de gênero.

De acordo com informações divulgadas pela instituição, serão 16 práticas premiadas nas categorias Professor e Escola, que se destacaram dentre as 700 inscrições das cinco regiões do país. “Neste ano de 2022, o Prêmio Educar para a Igualdade Racial, ação estratégica do CEERT, celebra 22 anos de existência fecunda na identificação, valorização e divulgação de ações exemplares na prática e na gestão escolar para equidade racial”, informa o CEERT.

A celebração integra o encontro Diálogos para uma Educação Antirracista, realizado também no Sesc Vila Mariana, nos dias 19 e 20 de outubro. Ainda segundo o CEERT, a programação faz parte das celebrações de 32 anos da organização na luta antirracista. A entidade produz conhecimento, desenvolve e executa iniciativas para a promoção da equidade racial e de gênero na educação, justiça e no mundo do trabalho em parcerias com organizações públicas e privadas.

“O encontro promove um espaço privilegiado de trocas entre educadores (as), pesquisadores (as), professores (as), estudantes, organizações parceiras e lideranças negras, para avançar o debate sobre a construção da equidade racial na educação básica. O objetivo principal é o intercâmbio de experiências por meio da socialização e discussão de resultados de pesquisas e de projetos exitosos de ação pedagógica antirracista intercultural, propostos no âmbito das ações do CEERT e desenvolvidos nas escolas e/ou redes públicas de ensino”, conclui.