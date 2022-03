Na semana do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, Thais Duarte de Oliveira escreve para o blog sobre infância e desigualdade de gênero no Brasil. Thais é mestranda em Políticas Públicas e Assessora de Operações da ONG Visão Mundial.

* Por Thais Duarte de Oliveira

O Brasil compartilha com o resto do mundo o compromisso de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas até 2030, conforme propõem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável firmados no âmbito das Nações Unidas. No entanto, a realidade que se impõe a este grupo é a da vulnerabilidade social, sobretudo para meninas e mulheres negras, que são muito mais afetadas pela pobreza e pela falta de oportunidades quando comparadas ao restante da população.

A desigualdade de gênero no Brasil pode ser mapeada a partir dos mais variados indicadores. Segundo o Fórum Econômico Mundial, em um ranking que avalia a igualdade de gênero de 156 países, o Brasil figura somente na 93ª posição. Ainda, dados da PNAD Contínua apontam que a taxa de desocupação de homens no 4º trimestre de 2021 era de 45% e a de mulheres 54%. Entre as que trabalham, a situação não é menos desafiadora: mulheres recebem 78% do que recebem os homens; já as mulheres negras recebem apenas 57% do que ganha a média masculina. Em contrapartida, o número de horas semanais dedicadas aos cuidados domésticos evidencia o quanto as mulheres, principalmente negras, são sobrecarregadas com a dupla jornada, uma vez que se dedicam mais do que o dobro do tempo dedicado pelos homens.

Mas é já na infância que as desigualdades se mostram evidentes. O trabalho infantil doméstico, assim como na fase adulta, é quase todo reservado às meninas, que representam mais de 94% das crianças envolvidas neste tipo de atividade no Brasil. Deste número, 73% são negras e 83% delas também realizam afazeres domésticos em outras casas além das suas. Meninas são também duas vezes mais envolvidas em casamento infantil. E, na faixa dos 10 aos 17 anos, embora representem menos da metade das crianças e adolescentes que não estão na escola, mais de 30% desse número já são mães e 54% não estudam e nem trabalham.

Meninas pobres também enfrentam desafios adicionais apenas pelo fato de serem meninas. Segundo dados da Fundação Abrinq, 45% de crianças de 0 a 14 anos vivem em situação de pobreza no Brasil, sobrevivendo com até um quarto de um salário mínimo. O número alarmante não aponta para um desequilíbrio significativo entre o total de meninos e meninas, mas é importante atentar para o fato de que o caráter multidimensional da pobreza deve também levar em conta privações sociais, econômicas e políticas, pelas quais meninas são severamente mais impactadas.

A pobreza feminina também afeta diretamente o direito à educação das meninas. No mundo, uma em cada dez meninas deixa de ir à escola por estar menstruada e não ter acesso a absorventes íntimos. No Brasil, segundo relatório do UNICEF, 713 mil meninas não dispõem de banheiro ou chuveiro em casa, e mais de 4 milhões não têm acesso a cuidados de higiene e/ou menstruais na escola. Este é um cenário que amplia as desigualdades de oportunidades entre meninos e meninas – iniciadas na fase infantil e refletidas na fase adulta – em um ciclo perverso de privações e violações de direitos que podem refletir até nas próximas gerações.

Diante desse contexto, em março, mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, é preciso olhar também para as meninas e refletir sobre as alternativas possíveis para combater a transmissão geracional da desigualdade de gênero. Dilemas sociais complexos exigem soluções criativas, transversais e de longo prazo. E, nesse sentido, a implementação de uma pauta intersetorial de políticas públicas, que reconheçam a importância de se levar em conta não só as desigualdades de gênero, mas inclusive as de raça, é um componente que não pode ser negligenciado.

Cabe ressaltar também a construção de uma agenda que coloque as meninas como prioridade e agentes da própria transformação, na medida em que muitas violações de direitos têm início ainda na infância.

Finalmente, deve-se compreender a dimensão dos papéis que Estado e sociedade têm na garantia de direitos de meninas e da responsabilidade compartilhada na efetivação desses direitos. Se ao Estado cabe a garantia de execução e de destinação de recursos públicos – afinal, sem orçamento não há política pública – à sociedade cabe o poder de monitorar seu cumprimento.