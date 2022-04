No dia 10 de maio, será lançada a publicação “Trabalho Infantil: Guia para a Cobertura Jornalística” – uma iniciativa da ANDI – Comunicação e Direitos, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Ministério Público do Trabalho (MPT), com o objetivo de contribuir com o trabalho dos(as) profissionais da imprensa na cobertura desse tema. O evento acontece em formato virtual, das 10h30 às 12h, com transmissão no canal do MPT no YouTube, Para participar do lançamento, clique neste link.

De acordo com os organizadores, o guia oferecerá aos (às) jornalistas uma quantidade substancial de informações, a fim de subsidiar a cobertura jornalística sobre essa grave violação de direitos humanos, além de refletir sobre o papel da imprensa para o combate ao trabalho infantil no Brasil e quais tipos de abordagens podem ser usadas por jornalistas para denunciar casos e relatar experiências de crianças e adolescentes nessa situação.

Alguns tópicos são destaques do guia, como: marcos legais (nacionais e internacionais); tipos de abordagens; dados sobre o trabalho infantil no Brasil e diferenças regionais; possíveis causas e alegações permissivas ao trabalho infantil.

Além disso, a publicação oferecerá aos(às) profissionais de imprensa uma Biblioteca sobre o tema (com links de documentos de referência para download) e um Banco de Fontes de organizações que atuam no Brasil para o combate ao trabalho infantil.