Manifestações culturais como os slams e a literatura marginal têm ganhado cada vez mais espaço, representando um pouco da expressão viva dos adolescentes e jovens das periferias, levantando debates que vão de política ao amor. Nesse contexto, entre os dias 2 e 5 de dezembro, coletivos da região noroeste de SP realizam a 1ª FLINO -(Festa Literária Noroeste), de forma virtual e gratuita.

Além dos slams, haverá saraus, batalhas de MCs, shows, espetáculos teatrais, rodas de conversa e oficinas. Serão mais de 40 atrações artísticas nos bairros de Perus, Morro Doce, Parada de Taipas, Jaraguá e Pirituba. A iniciativa é virtual, por conta da pandemia, mas conta com a participação de bibliotecas, Centros Educacionais Unificados (CEUs), coletivos culturais e artistas independentes da região noroeste de São Paulo. Para acompanhar, basta acessar o canal do Youtube da FLINO e página no Facebook.

No sábado (5), por exemplo, às 20h, acontece a última roda de conversa da festa “Juventudes, Palavras e o Amanhã”, sobre a potência da produção literária jovem da região e suas identidades. O bate-papo contará com a presença de Wagner Souza (Sarau da Brasa), Wesley MP (Coletivo Afronte), o MC Tupi-Guarani Tupã Jekupéa, a musicista e poeta Ariany Marciano, do Morro Doce, com mediação de Sandro Coelho, da Biblioteca Brito Broca.

De acordo com a organização da festa, o objetivo é fortalecer a cena cultural e literária dos bairros da região, assim como ampliar a articulação e parceria entre as bibliotecas, CEUs e comunidades do território. Outro objetivo ainda é reforçar a importância dos movimentos negro, indígena e de mulheres, com uma programação que reflete de maneira intersetorial aspectos do território.

“Inspirados em festas literárias que acontecem em outros bairros periféricos, como a Fligraja (Festa Literária do Grajaú), Flipenha (Festa Literária da Penha) e a Felizs (Festa Literária da Zona Sul), os trabalhadores das bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura e dos CEUs se reuniram e iniciaram a articulação junto aos demais coletivos”, informou a equipe.

Confira a programação completa:

1º DIA | 2/12

20h – Mesa de abertura “Ferve Território”

21h30 – SLAM do Pico

2º DIA | 3/12

10h – “Memórias e Histórias” com Adriana e Radamés Rodrigues

11h30 – “Oficina de Processo Criativo” com Victhor Ruas Fabiano

13h- Performance “Aprendi a voar quando fui empurrado do precipício” com Coletivo Estação Paraíso

14h – Espetáculo teatral “Encontrando Walter Benjamin” com Rafael Duarte

15h – Feira FLINO Ecocultural com vendas de livros e artesanatos

16h30 – Espetáculo de dança “Sevirologia” com Eri Sá

17h – Vídeo-dança e exposição de Fotos “Corpo Estrada” com Victor Pessoa

17h30 – Lançamento do livro “Relações Arbitrárias” com Marah Mendes

18h30 – Lançamento da revista “Memórias do Morro” com Coletivo Anhanguera: Luta e Resistência

20h – Mesa de conversa “Territórios de Memórias”

21h30 – Exibição do documentário “Corpo de rua – no sentimento do fluxo” e bate papo com Coletivo Prelúdio

3º DIA | 4/12

10h – “Oficina de Trovas” com União Brasileira de Trovadores

11h30 – Espetáculo teatral “Rubi – vestígios de fuligem na carne e no osso” com Coletivo nos Trilhos

13h- Intervenção de dança “Sobre Salto” com Letícia Santana

13h30 – Vivência musical percussiva “Águas afrolatinoamericanas” com Bruna Ferreira

14h30- “Mães do Morro – Mulheres na Capoeira” com Código da Arte

15h30- Pocket Show “Foda-se” com Ariany Marciano

16h30- Performance poética “Além da Poesia”, com Hugo Paz

17h30 – Especial Hip Hop FLINO com Hip Hop Vem das Ruas, Coletivamente Hip Hop, Reduto do Rap e mediação de Thiago Guma

20h – Roda de conversa “Quilombos, Tekoas e Periferias”

21h30 – Batalha de MC com Batalha da 16

4º DIA | 5/12

10h – Espetáculo teatral “Babel dos Bichos” com Coletivo Bolha de Gude

11h – Exposição “Território, Jaraguá e Cidadania” com Drix Fontenelle

11h30 – Mostra multilinguagens “Deste Lado da Ponte” com Coletivo Deste Lado da Ponte

12h30 – Lançamento do livro “Bicho Poeta” com Diego Rbor

13h30 – Espetáculo teatral “Autoestrada para Damasco” com Grupo Pandora de Teatro

14h – Encontro Filosófico “Ecofilosofia no Pico” com CAEF (Coletivo Autônomo dos Estudantes de Filosofia)

15h30 – Apresentação de cultura popular com Grupo Tripé Raiz

16h- Intervenção poética com Coletivo Liter ABC

17h- Show musical “Migração” com Mil Virgulino

18h – Show musical com Senhor Florista

19h – Show musical com Irmão Amaro

20h- Roda de conversa “Juventudes, Palavras e o Amanhã”

21h30 – Encerramento: “Sarau da Noroeste” com Sarau D’Quilo, Sarau Elo da Corrente, Sarau da Brasa, Sarau Segunda Negra e convidadas Guiniver, Chai e Preta Charme

Serviço

1ª Festa Literária Noroeste

Data: de 2 a 5 de dezembro

Horário: início às 20h no dia 2, das 10h às 23h nos demais dias

Onde: canal do YouTube e Facebook da FLINO

Gratuita e virtual

Facebook: https://www.facebook.com/flinoroeste/

Instagram: https://instagram.com/flinoroeste

YouTube: https://bit.ly/youtube-flino

Contato: flinoroeste@gmail.com