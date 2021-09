Estão abertas inscrições para duas oportunidades bacanas destinadas a educadores e organizações da sociedade civil. Confira:

Facebook apoia organizações sem fins lucrativos

Nos dias 9 e 10 de setembro, o Facebook vai realizar a primeira Conferência de Educação para Impacto Social, dedicada a apoiar organizações sem fins lucrativos com recursos e ferramentas de aprendizagem, para que possam promover as causas de maneira mais efetiva.

Durante o evento, as organizações poderão escolher entre 150 oportunidades de consultorias individuais e 23 workshops em quatro idiomas. O credenciamento pode ser feito neste link. Se quiser saber mais sobre os workshops, clique aqui. Já as inscrições para as consultorias individuais são feitas neste link.

Instituto Alana promove curso para incentivar escolas a nutrirem vínculo entre criança e natureza

Pensando em professores e educadores que buscam se tornar agentes de transformação para um mundo mais sustentável, o Instituto Alana e Gisele Bündchen promovem o Curso on-line TiNis para Educadores. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 8 de setembro.

O contato das crianças com a natureza nas escolas promove muitos benefícios: estimular a curiosidade e a criatividade, tornar as crianças mais ativas fisicamente, possibilitar uma relação mais saudável com o alimento, melhorar o desempenho escolar, incentivar comportamentos de cuidado com a Terra (ou com a vida), além de promover sensações de paz e harmonia e reduzir o estresse.

O curso é voltado para professores da Educação Infantil (com ênfase em EMEI) e Ensino Fundamental I e educadores do contexto não formal. Além de mães, pais e responsáveis interessados na conexão dos pequenos com a natureza.