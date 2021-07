Realizado no dia 22 de junho pelo Centro de Referências em Educação Integral – programa da organização da sociedade civil Cidade Escola Aprendiz – o Seminário “Escola: Equipamento Público para Garantia de Direitos” apresentou reflexões como o desafio em relação à exclusão escolar, a importância da educação integral, o papel da escola nesse contexto, entre outras.

Assista ao debate completo:

Com a pandemia do coronavírus e o agravamento da exclusão escolar, a escola se tornou ainda mais necessária como um equipamento de enfrentamento às desigualdades, articulada ao território e aos demais atores do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes.

O evento é parte integrante da implementação do projeto Educação Integral na Amazônia nos Estados do Amazonas, Amapá e Maranhão e aprofundou reflexões sobre o papel da escola para o enfrentamento dos desafios do atual contexto do cenário educacional brasileiro.

Conheça os temas abordados:

Diálogo 1: Apresentação do estudo: Cenário da Exclusão social no Brasil – Um alerta sobre os impactos da pandemia da COVID-19 na Educação. Expositor: Italo Dutra (UNICEF)

Diálogo 2: Como os postulados da educação integral endereçam respostas para a superação dos desafios da escola e das redes. Expositor: Natacha Costa (Associação Cidade Escola Aprendiz/Centro de Referências em Educação Integral)

Diálogo 3: A oportunidade da Reviravolta da Escola como chave para reforçar a importância da escola em nossa sociedade. Expositor: Tereza Perez (Comunidade Educativa CEDAC)

Encerramento: Cleuza Repulho