Toda semana, às segundas, quartas e sextas, Murillo, de 1 ano e meio, fica no portão de casa, esperando o caminhão do lixo passar, em Itu, interior de São Paulo. Como os rapazes sempre são muito carinhosos com ele, na quinta (21), o menino decidiu retribuir o afeto, com presentes de Natal.

A história foi compartilhada no Facebook, pela mãe de Murillo, Michele Moreira. Em menos de 24 horas, o vídeo que mostra o momento do encontro já foi visualizado quase 3 milhões de vezes, teve mais de 107 mil compartilhamentos e recebeu mais de 70 mil curtidas. Veja neste link.

Ontem mesmo, estava lendo sobre um projeto que visa incentivar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais de crianças e adolescentes, em escolas. A ideia era promover a sociabilidade, autoconhecimento, autocontrole, empatia e tomada de decisões entre estudantes.

Ao contrário do que se pensa, assim como conhecimentos tradicionais, a exemplo de português e matemática, as habilidades socioemocionais podem ser, sim, ensinadas. O vídeo compartilhado por Michele prova isso. Empatia também se aprende desde pequeno – e uma cena dessa aquece o coração.

Tentei conversar com a autora do vídeo pelo Facebook, mas ela não visualizou a mensagem, até a publicação deste post. Feliz Natal a todos e um 2018 cheio de esperanças para nossa infância e juventude. Entro em recesso a partir da semana que vem. Até janeiro!