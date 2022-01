Estão abertas as inscrições para o Somos CIEE, programa que financia bolsas de estudos para jovens em situação de vulnerabilidade que buscam ingressar no Ensino Superior. Foram abertas 21 bolsas de estudo destinadas a pessoas negras, da região metropolitana de São Paulo. As inscrições vão até 31 de janeiro de 2022.

Promovida pelo CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), em parceria com a Nike, a iniciativa oferece bolsas 100% integrais, oferecidas nos cursos universitários de Administração, Sistemas de Informação e Educação Física da Universidade Anhembi Morumbi.

Além disso, os estudantes receberão também uma bolsa auxílio/suporte financeiro durante todo o período de formação para custeio de transporte e alimentação, além de apoio psicossocial e profissional a ser conduzido pelo SOMOS CIEE.

Podem participar dos editais pessoas que participaram de programas socioesportivos apoiados pela Nike pela plataforma “Feito Pra Jogar”. Para saber mais, clique no link abaixo:

Documento Regulamento para participantes de programas socioesportivos PDF

Há também vagas para pessoas inscritas no banco de dados do CIEE e matriculadas e ativas no Programa Jovem Aprendiz CIEE. Para se inscrever, confira as informações a seguir:

Documento Regulamento para matriculados no CIEE PDF

Para o gerente de Assistência Social do CIEE, Rodrigo Miglio Nader, o recorte racial deste primeiro ano de parceria reforça a importância de ações afirmativas para reparar desigualdades sociais históricas. “O foco em jovens pretos e pardos permite combater uma desigualdade de gerações. São inúmeras barreiras que afastam a juventude da educação e perpetuam essa situação. Mais do que garantir bolsas de estudo, o SOMOS CIEE fornece suporte complementar por meio de apoio psicossocial regular e auxílio financeiro para que esses jovens se mantenham no ensino superior, o que também envolve a participação da família desde o início da jornada”, afirma Rodrigo.