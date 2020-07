Na próxima segunda (13), serão celebrados os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A data é de extrema importância para ressaltar a necessidade da implementação da lei que defende os direitos de crianças e adolescentes de maneira muita avançada, porém não é integralmente cumprida no Brasil.

Mas você sabe o que é o ECA? De acordo com a pesquisa Viver em São Paulo: Crianças e Adolescentes, realizada pela Rede Nossa São Paulo e pelo Ibope Inteligência, cerca de um terço da população paulistana declara não conhecer, mesmo que de ouvir falar. Segundo a pesquisa, entre os dois terços que conhecem a lei, os moradores da região Oeste são os que mais citam que o ECA é muito importante para garantir os direitos de crianças e adolescentes.

De acordo com informações do projeto Rede Peteca, o ECA foi constituído em 13 de julho de 1990 e é um marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil. Ele surgiu para garantir a proteção efetiva de meninas e meninos brasileiros sob os cuidados de uma legislação específica.

Dividido em dois livros, o estatuto trata da proteção dos direitos fundamentais à pessoa em desenvolvimento e também dos órgãos e procedimentos protetivos, como os de adoção, a aplicação de medidas socioeducativas do Conselho Tutelar e também os crimes cometidos contra crianças e adolescentes.

De acordo com o ECA, é considerada criança a pessoa com idade inferior a 12 anos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos. Toda criança e adolescente tem direito à vida e à saúde, à liberdade, respeito e dignidade, à família, à educação, cultura, esporte e lazer, entre outros direitos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente considerado um marco na proteção da infância e tem como base a doutrina de proteção integral, reforçando a ideia de “prioridade absoluta”, inspirado pelas diretrizes fornecidas pela Constituição Federal de 1988, que determina que haja prioridade absoluta na proteção da infância e na garantia de seus direitos, não só por parte do Estado, mas também da família e da sociedade.

A data me lembrou de um vídeo que traduz de maneira simples, na voz das próprias crianças e adolescentes, o que é o ECA. Confira: